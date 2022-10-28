Mãe em surto é suspeita de afogar filho para "expulsar demônios" na Serra

Uma mulher de 30 anos suspeita de tentar afogar o filho no chuveiro com a explicação de que "expulsaria demônios" foi contida por vizinhos do prédio onde mora, no bairro São Patrício, na Serra , por volta das 22h de quinta-feira (17).

Segundo o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar , vizinhos relataram que a mãe estava tendo um surto quando tentou afogar a criança de 3 anos dentro da casa onde estavam apenas os dois. Os moradores escutaram o choro e foram até o local, inclusive imobilizando a mulher suspeita no chão da residência.

A Gazeta, a mãe estava no chão, falando frases aleatórias e "pedindo milagres". Polícia Militar foi acionada para checar uma possível situação de maus-tratos de uma mãe com o filho. No local, os militares encontraram a criança sendo cuidada pelos vizinhos. Outros moradores estavam imobilizando a mãe. Como mostra um vídeo enviado à reportagem de, a mãe estava no chão, falando frases aleatórias e "pedindo milagres".

Os moradores que estavam no local contaram à Polícia Militar que a mãe estava agredindo e tentando afogar a criança de 3 anos. Um dos vizinhos detalhou que a suspeita teria colocado o filho no chuveiro, dizendo que ele viraria um anjo. De acordo com o boletim da PM, a mulher chegou a ser questionada, mas se encontrava "visivelmente em surto".

A criança ficou com escoriações na cabeça e foi levada na companhia de uma vizinha para o Hospital Infantil de Vitória. A criança está bem e teve alta no fim da manhã desta sexta (28).

O pai e a mãe da criança estão separados há três meses. Ele, que preferiu não se identificar, disse que pretende ir ao Conselho Tutelar com a "papelada" para ter a guarda do filho.

A mãe foi encaminhada ao Hospital Estadual de Atenção Clínica, em Cariacica, responsável por atendimento psiquiátrico. Conforme consta no boletim da PM, a profissional encaminhada ao local pelo Samu confirmou que a mulher estava em surto.

De acordo com a Polícia Militar , testemunhas relataram que a criança era agredida constantemente pela mulher, sob o pretexto de que estaria tirando demônios dela. A ocorrência foi entregue à Delegacia Regional da Serra.

Polícia Civil informou que a suspeita foi autuada em flagrante pelo crime de maus-tratos e também por impedir ou embaraçar a ação de autoridade judiciária, membro do Conselho Tutelar ou representante do Ministério Público no exercício de função prevista. Após receber alta médica, será encaminhada ao sistema prisional.

A reportagem tenta contato com o conselho tutelar do município. A matéria será atualizada assim que houver um retorno.