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Em Rio Bananal

Empresário é preso por armazenar imagens de sexo com crianças no ES

Na residência, havia um computador com várias fotos e vídeos de crianças. O suspeito começou a ser investigado em abril e foi preso na última quinta-feira (20)

Publicado em 24 de Outubro de 2022 às 12:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 out 2022 às 12:43
Homem foi preso em casa, em Rio Bananal
Homem foi preso em casa, em Rio Bananal Crédito: Reprodução | Polícia Civil
Um empresário de 50 anos foi preso em Rio Bananal, cidade do Norte do Espírito Santo, suspeito de armazenar imagens envolvendo abuso ou exploração sexual infantil. Na residência, havia um computador com várias fotos e vídeos de sexo envolvendo crianças. A Polícia Civil divulgou em coletiva de imprensa nesta segunda-feira (24) que o homem começou a ser investigado em abril e foi preso na última quinta-feira (20). Além de armazenar imagens, a corporação acredita que ele também compartilhava o material com outras pessoas. 
O suspeito, que não teve o nome divulgado pela Polícia Civil, foi preso dentro da casa onde morava com a filha, uma menina de três anos. A corporação disse que ele deu várias desculpas à polícia, mas não soube explicar por que mantinha os arquivos com sexo entre menores armazenados.
Empresário foi preso em casa, e computador tinha materiais envolvendo abuso ou exploração de crianças
Polícia Civil flagrou materiais envolvendo abuso ou exploração de crianças armazenados  Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Após a prisão, a Polícia Civil estipulou uma fiança no valor de R$ 60 mil. Segundo o titular da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC), delegado Brenno Andrade, a fiança foi arbitrada considerando a gravidade do crime e a condição financeira do suspeito.

CRIANÇA VAI PASSAR POR EXAMES, DIZ DELEGADO

A criança de três anos, que morava com o empresário suspeito de armazenar e compartilhar imagens relacionadas a abuso e exploração infantil, passará por exames durante a semana. Segundo o delegado Brenno Andrade, a intenção é avaliar se a criança foi abusada em algum momento pelo pai.
O empresário de 50 anos foi autuado por armazenar e compartilhar material envolvendo abuso e exploração sexual infantil.
Empresário é preso por armazenar imagens de sexo com crianças no ES

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