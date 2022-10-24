Empresário é preso por armazenar imagens de sexo com crianças no ES

Homem foi preso em casa, em Rio Bananal Crédito: Reprodução | Polícia Civil

Um empresário de 50 anos foi preso em Rio Bananal, cidade do Norte do Espírito Santo , suspeito de armazenar imagens envolvendo abuso ou exploração sexual infantil. Na residência, havia um computador com várias fotos e vídeos de sexo envolvendo crianças. A Polícia Civil divulgou em coletiva de imprensa nesta segunda-feira (24) que o homem começou a ser investigado em abril e foi preso na última quinta-feira (20). Além de armazenar imagens, a corporação acredita que ele também compartilhava o material com outras pessoas.

O suspeito, que não teve o nome divulgado pela Polícia Civil, foi preso dentro da casa onde morava com a filha, uma menina de três anos. A corporação disse que ele deu várias desculpas à polícia, mas não soube explicar por que mantinha os arquivos com sexo entre menores armazenados.

Polícia Civil flagrou materiais envolvendo abuso ou exploração de crianças armazenados Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Após a prisão, a Polícia Civil estipulou uma fiança no valor de R$ 60 mil. Segundo o titular da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC), delegado Brenno Andrade, a fiança foi arbitrada considerando a gravidade do crime e a condição financeira do suspeito.

CRIANÇA VAI PASSAR POR EXAMES, DIZ DELEGADO

A criança de três anos, que morava com o empresário suspeito de armazenar e compartilhar imagens relacionadas a abuso e exploração infantil, passará por exames durante a semana. Segundo o delegado Brenno Andrade, a intenção é avaliar se a criança foi abusada em algum momento pelo pai.

O empresário de 50 anos foi autuado por armazenar e compartilhar material envolvendo abuso e exploração sexual infantil.