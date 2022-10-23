Homem é assassinado a tiros enquanto caminhava em Cariacica

Homem foi morto a tiros na Rua Antônio Inácio Rodrigues Crédito: Paulo Ricardo Sobral

Um homem foi morto a tiros enquanto caminhava na tarde deste domingo (23), na Rua Antônio Inácio Rodrigues, no bairro Itacibá, Cariacica. Segundo a polícia, a vítima ainda não foi identificada e, no momento, também não há detalhes sobre os envolvidos e sobre as motivações para a execução.

O crime aconteceu por volta das 17 horas. E como a ocorrência está em andamento, os detalhes estão sendo investigados pelo Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP).

A reportagem da TV Gazeta foi ao local e escutou moradores da região. Devido à quantidade de disparos, algumas pessoas pensaram que o barulho era causado por fogos de artifício.

Segundo testemunhas, o homem não era um morador da região, mas passava pelo local com frequência. A vítima estaria caminhando quando foi abordada por um homem em uma moto. Após parar o veículo, o condutor teria sacado a arma e feito os disparos. Foram encontradas ao menos seis cápsulas no local.

Em nota, a Polícia Civil informou que o corpo da vítima será encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. Somente após a finalização das diligências, que ainda estão em andamento, haverá mais informações do caso e se há detidos.

Em casos de atualizações, este texto será atualizado.