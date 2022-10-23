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Violência

Homem é assassinado a tiros enquanto caminhava em Cariacica

Moradores da região disseram que vítima foi abordada por um motociclista, que disparou várias vezes. Crime aconteceu em Itacibá

Publicado em 23 de Outubro de 2022 às 18:15

Reinaldo Fonseca

Reinaldo Fonseca

Publicado em 

23 out 2022 às 18:15
Homem foi morto a tiros na Rua Antônio Inácio Rodrigues
Homem foi morto a tiros na Rua Antônio Inácio Rodrigues Crédito: Paulo Ricardo Sobral
Um homem foi morto a tiros enquanto caminhava na tarde deste domingo (23), na Rua Antônio Inácio Rodrigues, no bairro Itacibá, Cariacica. Segundo a polícia, a vítima ainda não foi identificada e, no momento, também não há detalhes sobre os envolvidos e sobre as motivações para a execução.
O crime aconteceu por volta das 17 horas. E como a ocorrência está em andamento, os detalhes estão sendo investigados pelo Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP).
A reportagem da TV Gazeta foi ao local e escutou moradores da região. Devido à quantidade de disparos, algumas pessoas pensaram que o barulho era causado por fogos de artifício.

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Segundo testemunhas, o homem não era um morador da região, mas passava pelo local com frequência. A vítima estaria caminhando quando foi abordada por um homem em uma moto. Após parar o veículo, o condutor teria sacado a arma e feito os disparos. Foram encontradas ao menos seis cápsulas no local.
Em nota, a Polícia Civil informou que o corpo da vítima será encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. Somente após a finalização das diligências, que ainda estão em andamento, haverá mais informações do caso e se há detidos.
Em casos de atualizações, este texto será atualizado.
Com informações de Paulo Ricardo Sobral, da TV Gazeta

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