Jovem de moto morre após cair de ponte no ES; corpo é achado pelo pai

Endrel seguia do bairro Moacir Avidos em direção ao Córrego Ferreguetti. O pai dele foi quem acionou a PM, após encontrar o corpo do filho e retirá-lo da água, deixando às margens do riacho, ao lado da moto. Para os policiais, ele relatou que notou a ausência do filho em casa e procurou por Endrel, antes de localizá-lo.