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Jovem de moto morre após cair de ponte no ES; corpo é achado pelo pai

Segundo informações da Polícia Militar, Endrel José Moraes de Luca, de 21 anos, ainda bateu em uma coluna de sustentação da ponte durante a queda

Publicado em 23 de Outubro de 2022 às 15:58

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

23 out 2022 às 15:58
Um jovem de 21 anos morreu após sofrer um acidente de moto na manhã deste domingo (23) no bairro Moacir Avidos, em Governador Lindenberg, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo informações da Polícia Militar, Endrel José Moraes de Luca perdeu o controle da Honda CG 150 que pilotava, caiu de uma ponte em um riacho e bateu em uma coluna de sustentação. A vítima faleceu no local.
Endrel seguia do bairro Moacir Avidos em direção ao Córrego Ferreguetti. O pai dele foi quem acionou a PM, após encontrar o corpo do filho e retirá-lo da água, deixando às margens do riacho, ao lado da moto. Para os policiais, ele relatou que notou a ausência do filho em casa e procurou por Endrel, antes de localizá-lo.
Governador Lindenberg, no Noroeste do ES
Acidente aconteceu em Governador Lindenberg Crédito: Prefeitura de Governador Lindenberg
O corpo do jovem foi recolhido pela perícia da Polícia Civil e encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina para ser necropsiado e depois liberado aos familiares.
A PM constatou que não havia irregularidades na moto, mas que Endrel não tinha habilitação para dirigir. O veículo foi entregue ao pai da vítima.

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