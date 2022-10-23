Confira o itinerário das novas linhas de ônibus Transcol em Cariacica e Serra

Ônibus do sistema Transcol Crédito: Carlos Alberto Silva

Duas novas linhas de ônibus começam a circular na Serra e em Cariacica, a partir deste domingo (23). Segundo a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo ( Ceturb-ES ), a criação das linhas 790 e 868 foi possível a partir de análises da Bilhetagem Eletrônica.

Em Cariacica, a linha 790 (Prolar / Terminal Campo Grande, via Valverde) vai atender o deslocamento dos passageiros entre a região de Prolar e Cariacica Sede para o Terminal de Campo Grande. Agora, o morador da região vai direto para o terminal, encurtando, assim, o tempo de viagem.

Quem está na Rua Dom Bosco, no bairro Rio Branco, por exemplo, gasta aproximadamente 40 minutos para chegar ao Terminal de Campo Grande, mas com a nova linha passará a gastar aproximadamente 15 minutos.

A linha terá frequência de 40 minutos e tem tempo de viagem de aproximadamente uma hora. Serão 22 viagens diárias, com uma frota de três veículos.

Ao todo, 13 bairros serão diretamente atendidos pela linha 790: Vila Merlo, Prolar, Antônio Ferreira Borges, Planeta, Alice Coutinho, São João Batista, Cariacica Sede, Santa Luzia, Porto de Cariacica, Nova Valverde, Nova Brasília, Itanguá e Rio Branco. Estes bairros passam a ter outra opção de deslocamento para a Avenida Expedito Garcia.

ITINERÁRIO DA LINHA 790 (PROLAR / TERMINAL DE CAMPO GRANDE)

Ida

AV. ARCO-IRÍS

AV. CARIACICA

RUA CURUPAITY

RUA XV NOVEMBRO

AV. ESPÍRITO SANTO

RUA 11

RUA 3

RUA 12

RUA DOIS

TRAVESSA DOM FERNANDO

AV. DOS LAGOS

AV. CARIACICA

AV. ESPÍRITO SANTO

RUA ONOFRE DE OLIVEIRA

PRAÇA MARECHAL DEODORO

RUA NESTOR GOMES

RUA SÃO JOÃO

RODOVIA GOVERNADOR JOSÉ SETTE

ROD. BR 101 (CONTORNO)

RUA AMAZONAS

RUA MARIA SCHEFFER

RUA OURO BRANCO

RUA CLARICIO ALVES RIBEIRO

RUA SANTO ANTÔNIO

RUA SANTA RITA DE CÁSSIA

RUA DOM BOSCO

BR-262

AV. EXPEDITO GARCIA

RUA PELEGRINO

RUA LEOPOLDINA

RUA DOM PEDRO II

TERMINAL CAMPO GRANDE

Volta

TERMINAL CAMPO GRANDE

RUA DOM PEDRO II

AV. CAMPO GRANDE

AV. EXPEDITO GARCIA

RUA GETULIO VARGAS

BR-262

RUA SÃO JOSE DO CALCADO

RUA PADRE JOSE DE ANCHIETA

RUA DOM BOSCO

RUA SANTA RITA DE CÁSSIA

RUA SANTO ANTÔNIO

RUA CLARICIO ALVES RIBEIRO

RUA OURO BRANCO

RUA MARIA SCHEFFER

RUA AMAZONAS

ROD. BR 101 (CONTORNO)

RODOVIA GOVERNADOR JOSÉ SETTE

RUA NESTOR GOMES

PRAÇA MARECHAL DEODORO

RUA FLORENTINO AVIDOS

AV. ESPÍRITO SANTO

AV. CARIACICA

AV. DOS LAGOS

TRAVESSA DOM FERNANDO

RUA DOIS

RUA 12

RUA 3

RUA 11

AV. ESPÍRITO SANTO

RUA XV NOVEMBRO

RUA CURUPAITY

AV. CARIACICA

AV. ARCO-IRÍS

Na Serra, a linha 868 (Centro Industrial / Terminal Jacaraípe) vai ligar o bairro Civit ao Terminal de Jacaraípe, com 23 viagens diárias, em intervalos de 40 minutos.

Ônibus do sistema Transcol Crédito: Carlos Alberto Silva

Os bairros atendidos pela linha 868 serão Civit I, Porto Canoa, Parque Residencial Tubarão, Serra Dourada, Maringá, Planície da Serra, Barro Branco, Mata da Serra e Porto Dourado.

Além de facilitar a vida do morador da região da Grade Serra Dourada, a linha também vai possibilitar a integração temporal com outros itinerários, sem que o passageiro necessite pagar uma nova passagem.

Quem usar a nova linha já poderá realizar integração com as linhas 811, 812, 813, 861 e 892.

O tempo para a integração temporal das linhas da Grande Serra Dourada com a 868 será de 1 hora. Já o tempo para a integração temporal das linhas da Grande Jacaraípe com as linhas da Grande Serra Dourada será de 2h30.

Ceturb-ES também informou que, a partir de 6 de novembro, outras nove linhas estarão disponível para a integração: 808, 809, 816, 824, 825, 833, 856, 858 e 887.

ITINERÁRIO DA LINHA 868 (CENTRO INDUSTRIAL / TERMINAL JACARAÍPE)

Ida

CDA EXTRABOM

RUA ATALÍDES MOREIRA DE SOUZA

RUA 2

AV. PAULO M. BOHOMOLETZ

RUA E

AV. PAULO M. BOHOMOLETZ

AV. CIVIT

AV. BRASÍLIA

RUA CRISÁLIDA

RODOVIA SERRA/JACARAIPE

RODOVIA AUDIFAX BARCELOS

RODOVIA SERRA/JACARAIPE

AV. TALMA RODRIGUES RIBEIRO

T. JACARAIPE

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