Confira o itinerário das novas linhas de ônibus Transcol em Cariacica e Serra

Duas novas linhas de ônibus começam a circular na Serra e em Cariacica, a partir deste domingo (23). Segundo a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES), a criação das linhas 790 e 868 foi possível a partir de análises da Bilhetagem Eletrônica.
Em Cariacica, a linha 790 (Prolar / Terminal Campo Grande, via Valverde) vai atender o deslocamento dos passageiros entre a região de Prolar e Cariacica Sede para o Terminal de Campo Grande. Agora, o morador da região vai direto para o terminal, encurtando, assim, o tempo de viagem.
Quem está na Rua Dom Bosco, no bairro Rio Branco, por exemplo, gasta aproximadamente 40 minutos para chegar ao Terminal de Campo Grande, mas com a nova linha passará a gastar aproximadamente 15 minutos.
A linha terá frequência de 40 minutos e tem tempo de viagem de aproximadamente uma hora. Serão 22 viagens diárias, com uma frota de três veículos.
Ao todo, 13 bairros serão diretamente atendidos pela linha 790: Vila Merlo, Prolar, Antônio Ferreira Borges, Planeta, Alice Coutinho, São João Batista, Cariacica Sede, Santa Luzia, Porto de Cariacica, Nova Valverde, Nova Brasília, Itanguá e Rio Branco. Estes bairros passam a ter outra opção de deslocamento para a Avenida Expedito Garcia.
ITINERÁRIO DA LINHA 790 (PROLAR / TERMINAL DE CAMPO GRANDE)
Ida
- AV. ARCO-IRÍS
- AV. CARIACICA
- RUA CURUPAITY
- RUA XV NOVEMBRO
- AV. ESPÍRITO SANTO
- RUA 11
- RUA 3
- RUA 12
- RUA DOIS
- TRAVESSA DOM FERNANDO
- AV. DOS LAGOS
- AV. CARIACICA
- AV. ESPÍRITO SANTO
- RUA ONOFRE DE OLIVEIRA
- PRAÇA MARECHAL DEODORO
- RUA NESTOR GOMES
- RUA SÃO JOÃO
- RODOVIA GOVERNADOR JOSÉ SETTE
- ROD. BR 101 (CONTORNO)
- RUA AMAZONAS
- RUA MARIA SCHEFFER
- RUA OURO BRANCO
- RUA CLARICIO ALVES RIBEIRO
- RUA SANTO ANTÔNIO
- RUA SANTA RITA DE CÁSSIA
- RUA DOM BOSCO
- BR-262
- AV. EXPEDITO GARCIA
- RUA PELEGRINO
- RUA LEOPOLDINA
- RUA DOM PEDRO II
- TERMINAL CAMPO GRANDE
Volta
- TERMINAL CAMPO GRANDE
- RUA DOM PEDRO II
- AV. CAMPO GRANDE
- AV. EXPEDITO GARCIA
- RUA GETULIO VARGAS
- BR-262
- RUA SÃO JOSE DO CALCADO
- RUA PADRE JOSE DE ANCHIETA
- RUA DOM BOSCO
- RUA SANTA RITA DE CÁSSIA
- RUA SANTO ANTÔNIO
- RUA CLARICIO ALVES RIBEIRO
- RUA OURO BRANCO
- RUA MARIA SCHEFFER
- RUA AMAZONAS
- ROD. BR 101 (CONTORNO)
- RODOVIA GOVERNADOR JOSÉ SETTE
- RUA NESTOR GOMES
- PRAÇA MARECHAL DEODORO
- RUA FLORENTINO AVIDOS
- AV. ESPÍRITO SANTO
- AV. CARIACICA
- AV. DOS LAGOS
- TRAVESSA DOM FERNANDO
- RUA DOIS
- RUA 12
- RUA 3
- RUA 11
- AV. ESPÍRITO SANTO
- RUA XV NOVEMBRO
- RUA CURUPAITY
- AV. CARIACICA
- AV. ARCO-IRÍS
Na Serra, a linha 868 (Centro Industrial / Terminal Jacaraípe) vai ligar o bairro Civit ao Terminal de Jacaraípe, com 23 viagens diárias, em intervalos de 40 minutos.
Os bairros atendidos pela linha 868 serão Civit I, Porto Canoa, Parque Residencial Tubarão, Serra Dourada, Maringá, Planície da Serra, Barro Branco, Mata da Serra e Porto Dourado.
Além de facilitar a vida do morador da região da Grade Serra Dourada, a linha também vai possibilitar a integração temporal com outros itinerários, sem que o passageiro necessite pagar uma nova passagem.
Quem usar a nova linha já poderá realizar integração com as linhas 811, 812, 813, 861 e 892.
O tempo para a integração temporal das linhas da Grande Serra Dourada com a 868 será de 1 hora. Já o tempo para a integração temporal das linhas da Grande Jacaraípe com as linhas da Grande Serra Dourada será de 2h30.
A Ceturb-ES também informou que, a partir de 6 de novembro, outras nove linhas estarão disponível para a integração: 808, 809, 816, 824, 825, 833, 856, 858 e 887.
ITINERÁRIO DA LINHA 868 (CENTRO INDUSTRIAL / TERMINAL JACARAÍPE)
Ida
- CDA EXTRABOM
- RUA ATALÍDES MOREIRA DE SOUZA
- RUA 2
- AV. PAULO M. BOHOMOLETZ
- RUA E
- AV. PAULO M. BOHOMOLETZ
- AV. CIVIT
- AV. BRASÍLIA
- RUA CRISÁLIDA
- RODOVIA SERRA/JACARAIPE
- RODOVIA AUDIFAX BARCELOS
- RODOVIA SERRA/JACARAIPE
- AV. TALMA RODRIGUES RIBEIRO
- T. JACARAIPE
Volta
- T. JACARAIPE
- AV. TALMA RODRIGUES RIBEIRO
- RODOVIA SERRA/JACARAIPE
- RODOVIA AUDIFAX BARCELOS
- RODOVIA SERRA/JACARAIPE
- AV. BELO HORIZONTE
- AV. BRASÍLIA
- AV. CIVIT
- AV. PAULO M. BOHOMOLETZ
- RUA E
- AV. PAULO M. BOHOMOLETZ
- RUA 2
- RUA ATALÍDES MOREIRA DE SOUZA
- CDA EXTRABOM