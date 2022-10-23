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Linhas 790 e 868

Confira o itinerário das novas linhas de ônibus Transcol em Cariacica e Serra

Ao todo, 13 bairros de Cariacica serão diretamente atendidos pela linha 790; e 9 bairros da Serra pela linha 868, com possibilidade de  integração temporal com outras linhas, sem pagar uma nova passagem

Publicado em 23 de Outubro de 2022 às 11:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 out 2022 às 11:30
Data: 26/11/2019 - ES - Vitória - Ônibus do sistema Transcol
Ônibus do sistema Transcol Crédito: Carlos Alberto Silva
Duas novas linhas de ônibus começam a circular na Serra e em Cariacica, a partir deste domingo (23). Segundo a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES), a criação das linhas 790 e 868 foi possível a partir de análises da Bilhetagem Eletrônica.
Em Cariacica, a linha 790 (Prolar / Terminal Campo Grande, via Valverde) vai atender o deslocamento dos passageiros entre a região de Prolar e Cariacica Sede para o Terminal de Campo Grande.  Agora, o morador da região vai direto para o terminal, encurtando, assim, o tempo de viagem.
Quem está na Rua Dom Bosco, no bairro Rio Branco, por exemplo, gasta aproximadamente 40 minutos para chegar ao Terminal de Campo Grande, mas com a nova linha passará a gastar aproximadamente 15 minutos.
A linha terá frequência de 40 minutos e tem tempo de viagem de aproximadamente uma hora. Serão 22 viagens diárias, com uma frota de três veículos.
Ao todo, 13 bairros serão diretamente atendidos pela linha 790: Vila Merlo, Prolar, Antônio Ferreira Borges, Planeta, Alice Coutinho, São João Batista, Cariacica Sede, Santa Luzia, Porto de Cariacica, Nova Valverde, Nova Brasília, Itanguá e Rio Branco. Estes bairros passam a ter outra opção de deslocamento para a Avenida Expedito Garcia.

ITINERÁRIO DA LINHA 790 (PROLAR / TERMINAL DE CAMPO GRANDE)

Ida

  • AV. ARCO-IRÍS
  • AV. CARIACICA
  • RUA CURUPAITY
  • RUA XV NOVEMBRO
  • AV. ESPÍRITO SANTO
  • RUA 11
  • RUA 3
  • RUA 12
  • RUA DOIS
  • TRAVESSA DOM FERNANDO
  • AV. DOS LAGOS
  • AV. CARIACICA
  • AV. ESPÍRITO SANTO
  • RUA ONOFRE DE OLIVEIRA
  • PRAÇA MARECHAL DEODORO
  • RUA NESTOR GOMES
  • RUA SÃO JOÃO
  • RODOVIA GOVERNADOR JOSÉ SETTE
  • ROD. BR 101 (CONTORNO)
  • RUA AMAZONAS
  • RUA MARIA SCHEFFER
  • RUA OURO BRANCO
  • RUA CLARICIO ALVES RIBEIRO
  • RUA SANTO ANTÔNIO
  • RUA SANTA RITA DE CÁSSIA
  • RUA DOM BOSCO
  • BR-262
  • AV. EXPEDITO GARCIA
  • RUA PELEGRINO
  • RUA LEOPOLDINA
  • RUA DOM PEDRO II
  • TERMINAL CAMPO GRANDE

Volta

  • TERMINAL CAMPO GRANDE
  • RUA DOM PEDRO II
  • AV. CAMPO GRANDE
  • AV. EXPEDITO GARCIA
  • RUA GETULIO VARGAS
  • BR-262
  • RUA SÃO JOSE DO CALCADO
  • RUA PADRE JOSE DE ANCHIETA
  • RUA DOM BOSCO
  • RUA SANTA RITA DE CÁSSIA
  • RUA SANTO ANTÔNIO
  • RUA CLARICIO ALVES RIBEIRO
  • RUA OURO BRANCO
  • RUA MARIA SCHEFFER
  • RUA AMAZONAS
  • ROD. BR 101 (CONTORNO)
  • RODOVIA GOVERNADOR JOSÉ SETTE
  • RUA NESTOR GOMES
  • PRAÇA MARECHAL DEODORO
  • RUA FLORENTINO AVIDOS
  • AV. ESPÍRITO SANTO
  • AV. CARIACICA
  • AV. DOS LAGOS
  • TRAVESSA DOM FERNANDO
  • RUA DOIS
  • RUA 12
  • RUA 3
  • RUA 11
  • AV. ESPÍRITO SANTO
  • RUA XV NOVEMBRO
  • RUA CURUPAITY
  • AV. CARIACICA
  • AV. ARCO-IRÍS

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Na Serra, a linha 868 (Centro Industrial / Terminal Jacaraípe) vai ligar o bairro Civit ao Terminal de Jacaraípe, com 23 viagens diárias, em intervalos de 40 minutos.
Data: 26/11/2019 - ES - Vitória - Ônibus do sistema Transcol
Ônibus do sistema Transcol Crédito: Carlos Alberto Silva
Os bairros atendidos pela linha 868 serão Civit I, Porto Canoa, Parque Residencial Tubarão, Serra Dourada, Maringá, Planície da Serra, Barro Branco, Mata da Serra e Porto Dourado. 
Além de facilitar a vida do morador da região da Grade Serra Dourada, a linha também vai possibilitar a integração temporal  com outros itinerários, sem que o passageiro necessite pagar uma nova passagem.
Quem usar a nova linha já poderá realizar integração com as linhas 811, 812, 813, 861 e 892.
O tempo para a integração temporal das linhas da Grande Serra Dourada com a 868 será de 1 hora. Já o tempo para a integração temporal das linhas da Grande Jacaraípe com as linhas da Grande Serra Dourada será de 2h30.
A Ceturb-ES também informou que, a partir de 6 de novembro, outras nove linhas estarão disponível para a integração: 808, 809, 816, 824, 825, 833, 856, 858 e 887. 

ITINERÁRIO DA LINHA 868 (CENTRO INDUSTRIAL / TERMINAL JACARAÍPE)

Ida

  • CDA EXTRABOM
  • RUA ATALÍDES MOREIRA DE SOUZA
  • RUA 2
  • AV. PAULO M. BOHOMOLETZ
  • RUA E
  • AV. PAULO M. BOHOMOLETZ
  • AV. CIVIT
  • AV. BRASÍLIA
  • RUA CRISÁLIDA
  • RODOVIA SERRA/JACARAIPE
  • RODOVIA AUDIFAX BARCELOS
  • RODOVIA SERRA/JACARAIPE
  • AV. TALMA RODRIGUES RIBEIRO
  • T. JACARAIPE

Volta

  • T. JACARAIPE
  • AV. TALMA RODRIGUES RIBEIRO
  • RODOVIA SERRA/JACARAIPE
  • RODOVIA AUDIFAX BARCELOS
  • RODOVIA SERRA/JACARAIPE
  • AV. BELO HORIZONTE
  • AV. BRASÍLIA
  • AV. CIVIT
  • AV. PAULO M. BOHOMOLETZ
  • RUA E
  • AV. PAULO M. BOHOMOLETZ
  • RUA 2
  • RUA ATALÍDES MOREIRA DE SOUZA
  • CDA EXTRABOM

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