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JMJ Lisboa 2023

Papa Francisco abre inscrições para Jornada Mundial da Juventude 2023

Encontro será realizado em Lisboa, Portugal, de 1° a 6 de agosto de 2023; o papa fez a inscrição em um tablet, após a recitação do Angelus na Praça São Pedro no Vaticano

Publicado em 23 de Outubro de 2022 às 16:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 out 2022 às 16:28
Papa Francisco foi o primeiro a se inscrever para Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023
Papa Francisco foi o primeiro a se inscrever para Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023 Crédito: Divisione Produzione Fotografica / @vaticanmedia
O Papa Francisco abriu neste domingo (23) as inscrições para a Jornada Mundial da Juventude (JMJ) Lisboa 2023, tornando-se o primeiro inscrito para o evento. No decorrer da recitação do Angelus na Praça São Pedro no Vaticano, em Roma, o Papa fez sua inscrição em um tablet, convidando os jovens do mundo inteiro a participar também.
A Jornada Mundial da Juventude vai decorrer de 1 a 6 de agosto de 2023, em Lisboa, Portugal, sob o tema “Maria levantou-se e partiu apressadamente” – Lc 1, 39.
“Caros jovens, convido-vos a inscreverem-se neste encontro, no qual, depois de um longo período de isolamento social, voltamos a ter a alegria do abraço fraterno entre todos os povos e todas as gerações, do qual tanto tínhamos tantas saudades”, disse Francisco, perante milhares de fiéis na Praça São Pedro.
O anúncio do Papa, na janela do Palácio Apostólico, foi acompanhado por duas jovens portuguesas estudantes do programa Erasmus em Roma: Maria de Assis Libório, natural de Lisboa e estudante de arquitetura, e Diana Lourenço Gonçalves, natural de Braga e estudante de medicina, ambas na Universidade La Sapienza.

COMO SE INSCREVER PARA A JMJ LISBOA 2023

Quem quiser se inscrever como peregrino, voluntário, para o Festival da Juventude, para a Feira das Vocações, ou como bispo, poderá fazê-lo a partir da plataforma de inscrições oficial.
As iniciativas da JMJ Lisboa 2023 têm acesso gratuito para todos. À semelhança do que acontece em todas as Jornadas, o Comitê Organizador Local (COL) disponibiliza opções de pacotes para que os peregrinos possam inscrever e ter acesso a um conjunto de serviços, como alojamento, alimentação, transporte e segurança e o kit do peregrino.

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