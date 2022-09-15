Dois bispos do ES vão se encontrar com o papa Francisco

Paralisado durante o período da pandemia, o curso de formação foi retomado em 1º de setembro. Os bispos do ES estarão reunidos com outros 170 prelados do mundo todo, entre os dias 19 e 23 de setembro.
Ao todo, mais de 300 novos bispos serão formados em setembro. O tema do curso deste ano é: “Anuncia o Evangelho em uma época de mudanças e após a pandemia: o serviço do Bispo”.
Ao longo dos dias de formação, temas como o sínodo, a crise dos abusos sexuais e o papel da Igreja na sociedade atual estão na pauta da formação.
“As diversidades de culturas, de experiências religiosas, de visões e atuações de Igreja nos enriquecerão com certeza”, afirma dom Andherson, que assumiu a função de bispo auxiliar de dom Dario Campos
no dia 4 de março.