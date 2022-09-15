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Leonel Ximenes

Dois bispos do ES vão se encontrar com o papa Francisco

Prelados do mundo inteiro estão participando de um curso de formação em Roma

Públicado em 

15 set 2022 às 18:54
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Papa Francisco na Praia de Copacabana, durante a celebração da Missa de Envio. 28/07/2013
Papa Francisco vai receber novos bispos  Crédito: ANDRÉ LUIZ MELLO/AGÊNCIA O DIA
Bispos do mundo inteiro estão participando, em Roma, do curso para formação de novos bispos. Na semana que vem, dois bispos do Espírito Santo participarão do encontro que terá a presença do papa Francisco: o auxiliar de Vitória, dom Andherson Franklin, e o bispo de Colatina, dom Lauro Versiani.
Paralisado durante o período da pandemia, o curso de formação foi retomado em 1º de setembro. Os bispos do ES estarão reunidos com outros 170 prelados do mundo todo, entre os dias 19 e 23 de setembro.

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Ao todo, mais de 300 novos bispos serão formados em setembro. O tema do curso deste ano é: “Anuncia o Evangelho em uma época de mudanças e após a pandemia: o serviço do Bispo”.
Ao longo dos dias de formação, temas como o sínodo, a crise dos abusos sexuais e o papel da Igreja na sociedade atual estão na pauta da formação.

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“As diversidades de culturas, de experiências religiosas, de visões e atuações de Igreja nos enriquecerão com certeza”, afirma dom Andherson, que assumiu a função de bispo auxiliar de dom Dario Campos no dia 4 de março.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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