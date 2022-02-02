Bispo toma posse e beija os pés de indígena no ES

Dom Lauro beija os pés do indígena de Aracruz Crédito: Diocese de Colatina

Foi um gesto surpreendente, mas, ao mesmo tempo, de muito simbolismo. O bispo de Colatina , dom Lauro, ao tomar posse na manhã desta quarta-feira (2) na catedral da cidade, beijou os pés de um indígena da Aldeia Pau Brasil, de Aracruz.

“Nós queremos sempre ser a igreja sempre mais fiel ao Evangelho de Jesus. Uma igreja pobre nos seus meios e para os pobres. E se há alguém com quem nós temos uma grande dívida, são os povos indígenas”, reconheceu o prelado quase no final da cerimônia de posse.

A seguir, o líder católico voltou-se para o indígena, que estava ao seu lado e de frente para o altar, e falou: "Então, querido irmão Antônio Carlos, eu gostaria que você recebesse esse gesto, dirigido a todos os povos originários e a todos os sofridos. Somos chamados a lavar os pés uns dos outros, sermos servidores uns dos outros. O episcopado não é uma honraria, é um serviço”.

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A seguir, dom Lauro abaixou-se e beijou os pés do indígena sob intensos aplausos de padres, sacerdotes e fiéis presentes à cerimônia. O vídeo foi compartilhado nas redes sociais também pelo padre Júlio Lancellotti, de São Paulo , famoso por trabalhar com pessoas em situação de rua e denunciar a discriminação que elas sofrem em todo o país.