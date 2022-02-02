Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Bispo toma posse e beija os pés de indígena no ES

"Se há alguém com quem nós temos uma grande dívida, são os povos indígenas”, reconheceu o prelado

Publicado em 02 de Fevereiro de 2022 às 18:39

Públicado em 

02 fev 2022 às 18:39
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Dom Lauro beija os pés do indígena de Aracruz
Dom Lauro beija os pés do indígena de Aracruz Crédito: Diocese de Colatina
Foi um gesto surpreendente, mas, ao mesmo tempo, de muito simbolismo. O bispo de Colatina, dom Lauro, ao tomar posse na manhã desta quarta-feira (2) na catedral da cidade, beijou os pés de um indígena da Aldeia Pau Brasil, de Aracruz.
“Nós queremos sempre ser a igreja sempre mais fiel ao Evangelho de Jesus. Uma igreja pobre nos seus meios e para os pobres. E se há alguém com quem nós temos uma grande dívida, são os povos indígenas”, reconheceu o prelado quase no final da cerimônia de posse.
A seguir, o líder católico voltou-se para o indígena, que estava ao seu lado e de frente para o altar, e falou: "Então, querido irmão Antônio Carlos, eu gostaria que você recebesse esse gesto, dirigido a todos os povos originários e a todos os sofridos. Somos chamados a lavar os pés uns dos outros, sermos servidores uns dos outros. O episcopado não é uma honraria, é um serviço”.
A seguir, dom Lauro abaixou-se e beijou os pés do indígena sob intensos aplausos de padres, sacerdotes e fiéis presentes à cerimônia. O vídeo foi compartilhado nas redes sociais também pelo padre Júlio Lancellotti, de São Paulo, famoso por trabalhar com pessoas em situação de rua e denunciar a discriminação que elas sofrem em todo o país.

Veja Também

Moqueca, futebol e leitura: conheça o novo bispo mineiro de Colatina

“Hoje a Igreja de Colatina recebe e toma posse do seu quarto bispo. Claro, estou tomando posse canônica, mas vocês tomam posse da minha vida, do meu ministério. Aqui estou para servir e amar com alegria”, afirmou dom Lauro em sua homilia.

Veja Também

Bispo no ES vai celebrar o Natal em acampamento do MST

Arcebispo e moradores de rua participam de ceia de Natal em praça de Vitória

Bispo capixaba sorteia carro relíquia de 47 anos para ajudar igreja

CLIQUE AQUI PARA LER MAIS MATÉRIAS E NOTAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Colatina Igreja Católica
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cantor Roberto Carlos desembarcou no Aeroporto de Cachoeiro de Itapemirim para show na cidade e para homenagear o pai dele, que recebeu placa no terminal de passageiros
Roberto Carlos desembarca em Cachoeiro para show histórico: "Dá frio na barriga"
Imagem de destaque
Chuva de granizo chama a atenção de moradores de Sooretama neste domingo (19)
Real Noroeste x Tombense, pela Série D do Brasileirão 2026
Real Noroeste empata com Tombense e segue na lanterna do Grupo 12, da Série D

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados