Bispos do Brasil vestem roupas litúrgicas feitas no ES

A Conferência Nacional do Bispos do Brasil
está comemorando 70 anos de fundação e para marcar a data, convidou a empresa Cordis, da Diocese de Colatina
, para confeccionar os paramentos litúrgicos dos bispos de todo o país que estão reunidos na Assembleia Geral da CNBB em Aparecida (SP).
Na missa comemorativa realizada na noite desta quarta (31) na Basílica Nacional foram confeccionadas pelo Cordis três casulas para o presidente da celebração e outras 50 para os concelebrantes; 500 estolas sacerdotais; cinco mitras para o presidente e 15 para os concelebrantes; e duas dalmáticas.
“Sempre participamos das Conferências Episcopais da CNBB, oferecendo aos bispos paramentos e objetos litúrgicos de excelente qualidade. A Cordis, através de sua loja em Aparecida, se tornou um serviço que o Santuário Nacional oferece aos romeiros”, diz a empresa em seu site.
A Cordis foi fundada há 30 anos pela Diocese de Colatina para aprimorar as celebrações litúrgicas das comunidades eclesiais de base da Igreja Católica
. Além de paramentos litúrgicos, comercializa livros e objetos litúrgicos, imagens sacras, velas e móveis para o espaço de celebrações.
A empresa tem lojas físicas em Colatina e Aparecida, atua no e-commerce e mantém sites em inglês e espanhol para vendas para o exterior.