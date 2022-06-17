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Leonel Ximenes

Deputado quer multa para quem atacar igrejas e escolas no ES

Punição se aplicaria também contra quem cometer atos de vandalismo que impossibilitem o funcionamento de órgãos públicos, sociedades e entidades públicas ou privadas

Publicado em 17 de Junho de 2022 às 02:11

Públicado em 

17 jun 2022 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Sino roubado
Sino roubado da Igreja Nossa Senhora de Sant`Ana em Manguinhos, na Serra, no ano passado Crédito: Carlos Alberto Silva
O deputado estadual Danilo Bahiense (PL) apresentou um projeto de lei que prevê multa para quem invadir estabelecimento religioso, escola e outros. A punição inicial é de R$ 40.350,00, o que corresponde a 10 mil Unidades de Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTEs).
Em seu projeto, o parlamentar, que diariamente faz declamação de um versículo da Bíblia na abertura da sessão ordinária, justifica a importância da medida por dizer que têm acontecido muitos ataques contra templos e imagens religiosas, independentemente do credo.

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O deputado aponta que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso VI, assegura a assistência religiosa e a proteção aos locais de culto e suas liturgias. “É dever do Estado não apenas garantir a plena liberdade crença, mas, também, promover a defesa do pleno funcionamento das instituições religiosas”, argumenta.
A punição se aplicaria também contra quem cometer atos semelhantes de vandalismo que impossibilitem o funcionamento de escola pública ou particular, órgãos públicos, sociedades e entidades públicas ou privadas.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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