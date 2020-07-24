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Leonel Ximenes

Túmulo da família Borges é alvo de vandalismo em Guarapari

Ato criminoso contra o jazigo de tradicional família de políticos da cidade aconteceu  no Cemitério São João Batista, na Praia das Virtudes

Públicado em 

24 jul 2020 às 19:31
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A cobertura de mármore do túmulo foi destruída
A cobertura de mármore do túmulo foi destruída Crédito: Foto do leitor
O túmulo que abriga membros da família Borges, muito tradicional na política de Guarapari, foi alvo de vandalismo no Cemitério São João Batista, na Praia das Virtudes, o mais antigo da cidade.
Os vândalos quebraram as placas de mármore do jazigo onde estão sepultados os corpos de Neuza Nader Borges, mulher de Hugo Borges, ex-prefeito e ex-deputado estadual; Ilda Borges, mãe de Hugo Borges; e Pedro da Costa Vieira, marido do segundo casamento de Ilda.
Até 2018 estava sepultado nesse mesmo túmulo o ex-prefeito e ex-deputado estadual Paulo Borges, mas a família resolveu levar seus restos mortais para o Parque da Paz em Ponta da Fruta, Vila Velha. O patriarca Hugo Borges foi cremado.

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“Nossa família está muito abalada com essa agressão”, conta Paulo Borges Filho, neto de Hugo. Segundo ele, outros túmulos do cemitério, que é administrado pela Prefeitura de Guarapari, também foram vandalizados, provavelmente durante a madrugada de hoje (24). “Registrei esse crime na polícia, e a família vai reconstruir o túmulo.”
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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