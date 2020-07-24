Túmulo da família Borges é alvo de vandalismo em Guarapari

O túmulo que abriga membros da família Borges, muito tradicional na política de Guarapari
, foi alvo de vandalismo no Cemitério São João Batista, na Praia das Virtudes, o mais antigo da cidade.
Os vândalos quebraram as placas de mármore do jazigo onde estão sepultados os corpos de Neuza Nader Borges, mulher de Hugo Borges, ex-prefeito e ex-deputado estadual; Ilda Borges, mãe de Hugo Borges; e Pedro da Costa Vieira, marido do segundo casamento de Ilda.
Até 2018 estava sepultado nesse mesmo túmulo o ex-prefeito e ex-deputado estadual Paulo Borges, mas a família resolveu levar seus restos mortais para o Parque da Paz
em Ponta da Fruta, Vila Velha. O patriarca Hugo Borges foi cremado.
“Nossa família está muito abalada com essa agressão”, conta Paulo Borges Filho, neto de Hugo. Segundo ele, outros túmulos do cemitério, que é administrado pela Prefeitura de Guarapari, também foram vandalizados, provavelmente durante a madrugada de hoje (24). “Registrei esse crime na polícia
, e a família vai reconstruir o túmulo.”