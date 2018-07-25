Irmãs receberão R$ 12 mil por não acharem túmulo da mãe em cemitério

Três irmãs serão indenizadas pela prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim por não conseguirem localizar o túmulo da mãe em um cemitério do município. Cada uma das três mulheres vai receber R$ 4 mil de indenização.

De acordo com o processo, as irmãs foram até o Cemitério do Aeroporto visitar o jazigo da mãe, mas o coveiro não soube informar a localização da sepultura. As mulheres teriam requisitado a abertura de quatro covas, mas os corpos encontrados não condiziam com as características da mãe.

Irmãs vão ser indenizadas por não terem encontrado o túmulo da mãe em cemitério de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Divulgação/TJES

O município alegou que não seria lógico ser punido exclusivamente, já que agentes tentaram localizar os restos mortais da mulher e que as irmãs não sabiam dizer ao certo o local do sepultamento. O juiz, no entanto, entendeu que os danos foram decorrentes da falha no serviço prestado pelo município, uma vez que o cemitério não foi capaz de manter o registro adequado de sepultamento.