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Cachoeiro de Itapemirim

Irmãs receberão R$ 12 mil por não acharem túmulo da mãe em cemitério

Cada uma das três mulheres vai receber R$ 4 mil de indenização por que o coveiro não soube informar a localização da sepultura

Publicado em 25 de Julho de 2018 às 13:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jul 2018 às 13:24
Três irmãs serão indenizadas pela prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim por não conseguirem localizar o túmulo da mãe em um cemitério do município. Cada uma das três mulheres vai receber R$ 4 mil de indenização. 
De acordo com o processo, as irmãs foram até o Cemitério do Aeroporto visitar o jazigo da mãe, mas o coveiro não soube informar a localização da sepultura. As mulheres teriam requisitado a abertura de quatro covas, mas os corpos encontrados não condiziam com as características da mãe. 
Irmãs vão ser indenizadas por não terem encontrado o túmulo da mãe em cemitério de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Divulgação/TJES
O município alegou que não seria lógico ser punido exclusivamente, já que agentes tentaram localizar os restos mortais da mulher e que as irmãs não sabiam dizer ao certo o local do sepultamento. O juiz, no entanto,  entendeu que os danos foram decorrentes da falha no serviço prestado pelo município, uma vez que o cemitério não foi capaz de manter o registro adequado de sepultamento.
Para os familiares, o sepultamento significa a oportunidade de elaborar o luto e concluir a existência do seu ente querido de forma adequada, cumprindo o dever moral e jurídico de respeito aos mortos. É um meio de dar fim digno aos restos mortais, de forma que os descendentes relembrem a falecida e a visite com frequência. Por isso faz-se necessária a reparação dos danos, concluiu o magistrado.

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