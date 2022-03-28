Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Igreja Evangélica no ES critica ex-ministros da Educação: “Desqualificados”

"De forma alguma nos sentimos mais representados agora", diz documento da denominação religiosa, em referência a Milton Ribeiro, que é presbiteriano

Públicado em 

28 mar 2022 às 18:40
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Milton Ribeiro, ministro da Educação
Milton Ribeiro, ex-ministro da Educação Crédito: Isac Nóbrega/ PR
A Igreja Presbiteriana Unida do Brasil (IPU), que tem sede em Vitória, fez um pronunciamento público criticando a condução do Ministério da Educação no governo Bolsonaro, incluindo a gestão do agora ex-ministro Milton Ribeiro, que pediu exoneração do cargo nesta segunda-feira (28), após várias denúncias de irregularidades.
O documento, com data deste sábado (26), portanto, antes da queda do ministro, afirma que a igreja não se sente representada por Milton Ribeiro, que é presbiteriano, e seus antecessores.
“A IPU vê com profunda preocupação e tristeza os rumos que tem tomado a educação em nosso país e, apesar de saber que há um pastor presbiteriano à frente do Ministério da Educação, de forma alguma nos sentimos mais representados agora, neste governo, do que estávamos representados pelos três desqualificados ministros que o antecederam”, diz trecho do pronunciamento.

Veja Também

Em um país sério, um ministro que beneficia igrejas já teria caído

MEC distribuiu Bíblias de editora de pastor em cerimônia com o ministro

Fundada em 1978, a IPU, que é o mais recente ramo do presbiterianismo do Brasil, cita o trabalho de presbiterianos históricos em favor da educação, como Rubem Alves e o capixaba Joaquim Beato, e relaciona temas que apoia em contraposição ao então ministro da Educação, que deu declarações polêmicas sobre estes assuntos.
"A IPU reconhece que a Educação em nosso país vive uma profunda crise, mas sempre nos lembramos que as crises geram oportunidades de reflexão e recomeço, e neste tempo de quaresma, somos chamados a refletir sobre nosso presente, a fim de que possamos construir um futuro melhor"
Igreja Presbiteriana Unida do Brasil (IPU) - No pronunciamento "Ante às irregularidades que envolvem o Ministério da Educação"
“A IPU não acredita que alunos portadores de deficiência atrapalham o aprendizado dos colegas; A IPU não aceita que a universidade deva ser reservada para poucos; a IPU não pensa que os professores são profissionais que não conseguiram fazer outras coisas; a IPU não ensina que pessoas homossexuais sejam frutos de famílias desajustadas.”

Veja Também

'Boto a cara no fogo' por Milton Ribeiro, diz Bolsonaro

Milton Ribeiro presta depoimento à PF por declarações homofóbicas

A igreja evangélica capixaba também critica o ex-ministro, acusado de ter permitido que dois pastores manipulassem politicamente verbas e o orçamento do ministério, apesar de não exercerem cargo na administração pública federal.
“A IPU repudia que a liberação de verbas por parte do Ministério da Educação deva ser feita prioritariamente aos amigos de um determinado ‘pastor’, mesmo que este seja um pedido especial feito pelo presidente da República e ainda que haja contrapartidas para beneficiar igrejas evangélicas”, afirma o documento (veja abaixo na íntegra), assinado pelo Conselho Curador da Igreja Presbiteriana Unida do Brasil.

Ante às irregularidades que envolvem o Ministério da Educação

1) A Igreja Presbiteriana Unida do Brasil (IPU) nasceu nos anos 70, como fruto da luta de homens e mulheres que foram perseguidos por lutar pelos ideais de uma nação democrática e por uma sociedade mais justa.

 2) A IPU entende que a obrigação de fazer pronunciamentos sobre questões sociais deriva de sua vocação profética de proclamadora e testemunha do Reino, bem como de sua submissão e fidelidade à Palavra de Deus.

(*) 3) A IPU sempre entendeu que a educação, gratuita, de qualidade e acessível a todos, é o caminho para a redução das desigualdades, que há cinco séculos caracterizam a sociedade brasileira.

 4) O Presbiterianismo brasileiro foi beneficiado pelo trabalho de grandes educadores como Mary Ann Chamberlaim, Eduardo Carlos Pereira, Erasmo Braga, Benjamim Moraes, José Borges dos Santos Jr., Billy Gammon, Rubem Alves, João Dias de Araújo, Áureo Bispo dos Santos e Joaquim Beato, dentre muitos outros.

 5) É por esta visão e por este passado que a IPU vê com profunda preocupação e tristeza os rumos que tem tomado a educação em nosso país e, apesar de saber que há um pastor presbiteriano à frente do Ministério da Educação, de forma alguma nos sentimos mais representados agora, neste governo, do que estávamos representados pelos três desqualificados ministros que o antecederam;

 6) A IPU não acredita que alunos portadores de deficiência atrapalham a aprendizado dos colegas; A IPU não aceita que a universidade deva ser reservada para poucos; A IPU não pensa que os professores são profissionais que não conseguiram fazer outras coisas; A IPU não ensina que pessoas homossexuais sejam frutos de famílias desajustadas;

 7) E, acima de tudo, a IPU repudia que a liberação de verbas por parte do Ministério da Educação deva ser feita prioritariamente aos amigos de um determinado “pastor”, mesmo que este seja um pedido especial feito pelo Presidente da República e ainda que haja contrapartidas para beneficiar igrejas evangélicas.

 8) A IPU crê que todos os cristãos têm uma responsabilidade social, e, que, no desempenho de seus ministérios, tanto homens quanto mulheres podem assumir funções públicas e até de governo, mas isso não significa que, por amor ao poder, esses cristãos devam agir como saduceus dos tempos modernos, que se aliam aos governantes de plantão e deixam de agir como profetas no meio de uma sociedade injusta.

 9) A IPU reconhece que a educação em nosso país vive uma profunda crise, mas sempre nos lembramos que as crises geram oportunidades de reflexão e recomeço, e neste tempo de quaresma, somos chamados a refletir sobre nosso presente, a fim de que possamos construir um futuro melhor.

 10) A IPU conclama seus membros a permanecer em constante intercessão pelo nosso país e, ao mesmo tempo, os incentiva; a) A assumir uma cidadania responsável, como testemunhas de Cristo, nos sindicatos, nos partidos políticos, nos diretórios acadêmicos, nas fábricas, nos escritórios, nas cátedras, nas eleições e nos corpos administrativos, legislativos e judiciários do País;  b) A proclamar, profética e incessantemente, os princípios éticos e sociais do evangelho de modo que sejam denunciados todos os erros dos poderes públicos, sejam de omissão ou comissão, que resultem em ameaças ou obstáculos à paz social ou tendam à destruição da nossa estrutura democrática.

 Que assim Deus nos ajude!

CONSELHO COORDENADOR DA IGREJA PRESBITERIANA UNIDA DO BRASIL

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Escândalo na Educação: ascensão e queda de homens e instituições

PGR decide pedir autorização ao STF para investigar ministro da Educação

Pastor pediu ouro em troca de verba do Ministério da Educação, diz prefeito

Gabinete paralelo de pastores no MEC é incompatível com a moralidade pública

PF abre inquérito para investigar atuação de pastores no MEC

CLIQUE AQUI PARA LER MAIS MATÉRIAS E NOTAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Educação Vitória (ES) Evangélicos Igreja Evangélica Milton Ribeiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que Rio de Janeiro pode ter duas eleições para governador neste ano
Imagem de destaque
Turistas, eu sei o que vocês fizeram no verão passado
Castle Hill da Javé recebe novos moradores com evento sofisticado em Vargem Alta
Construtora do ES recebe novos moradores de empreendimento de luxo em Vargem Alta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados