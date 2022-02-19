Vitória dá boas-vindas a Dom Andherson Franklin

O padre agora nomeado bispo auxiliar da Arquidiocese de Vitória Andherson Franklin Lustoza de Souza Crédito: Divulgação - Josué Oliveira

É oportuno recordar que o bispo católico é sucessor dos apóstolos de Jesus Cristo. Ele tem a missão de santificar, ensinar e governar através do testemunho da fé, da esperança e do amor. Episcopado é um serviço de bondade, justiça e verdade a ser exercido especialmente junto aos que mais sofrem. O bispo auxiliar é o principal colaborador no governo da Arquidiocese cumprindo ofícios e tarefas designadas pelo arcebispo. Decerto, um presente de Deus nesse momento de grandes desafios e sofrimentos causados pela pandemia, pelo desemprego e a intolerância.

Após a ordenação episcopal, Dom Anderson Franklin se integrará ao grupo de bispos responsáveis pela condução do Regional Leste 3/CNBB, criado em 14 de abril do ano passado, durante a 58ª Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Neste novo regional, todos os bispos foram nomeados pelo papa Francisco e atuam na mesma circunscrição, o Estado do Espírito Santo.

Tais condições contribuem para o fortalecimento da identidade comum da Igreja capixaba, como a construção de uma pastoral orgânica, a partir das Comunidades Eclesiais de Base, em conjunto com os organismos de comunhão, no estudo e aplicação das Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil. Portanto, favorecem a colegialidade na coordenação das atividades em sintonia com a CNBB e a Santa Sé, assim como a animação da dimensão social da evangelização a partir da realidade capixaba.

O novo bispo auxiliar de Vitória, Dom Andherson, é cachoeirense e sempre esteve entre nós. Conhece bem a nossa realidade, tanto eclesial, quanto social. Entrou no seminário da diocese de Cachoeiro do Itapemirim, em 1992, onde exerceu as funções de padre e coordenador de pastoral, entre outras atribuições.

Além de sacerdote e pastor, ele é mestre e doutor pela Pontifícia Universidade Gregoriana, em Roma. Desde 2009, ensina Teologia Bíblica no Instituto Interdiocesano de Filosofia e Teologia onde são formados os seminaristas das quatro dioceses católicas do estado do Espírito Santo.

Tive a honra de ser sua aluna na disciplina “Escritos e Teologia Paulina e Hebreus”, no primeiro semestre de 2018, no referido instituto. É um excelente professor! Acolhedor, dedicado e persuasivo no ensinamento da fé, ao mesmo tempo, um pastor cuidadoso. Compartilhamos algumas atividades pastorais que foram, para mim, vivências marcantes de diálogo sobre temas complexos e por ele iluminados com a luz da Palavra de Deus e do Magistério da tradição viva da Igreja.