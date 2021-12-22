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Pelo papa

Padre de Cachoeiro é nomeado bispo auxiliar da Arquidiocese de Vitória

Ainda não há uma data definida para a cerimônia de acolhida na Capital, mas a previsão é de que aconteça no início da quaresma, após o carnaval de 2022

Publicado em 

22 dez 2021 às 10:01

Publicado em 22 de Dezembro de 2021 às 10:01

Padre Andherson Franklin
Padre Andherson Franklin Crédito: Divulgação - Josué Oliveira
O padre Andherson Franklin Lustoza de Souza foi nomeado pelo Papa Francisco como novo bispo auxiliar da Arquidiocese de Vitória. Atualmente, o padre Andherson atua na Paróquia Nosso Senhor dos Passos, em Cachoeiro de Itapemirim, na Região Sul do Espírito Santo.
Ainda não há uma data definida para a cerimônia de acolhida em Vitória, mas a previsão é de que aconteça no início da quaresma, após o carnaval de 2022. Com o anúncio, o sacerdote já passa a ter o título de monsenhor. Os próximos passos são a ordenação episcopal e a apresentação na Catedral de Vitória.
Após ser comunicado da decisão, o padre Andherson lembrou dos ensinamentos do Papa Francisco, que coloca o ministério episcopal não como uma honraria, mas sim um serviço realizado por meio da caridade e compaixão.
"É com alegria, com o coração aberto e disponível, que acolhi a nomeação episcopal. Espero, com a graça de Deus, ser um sinal do amor misericordioso de Jesus Cristo, principalmente, junto aos que mais precisam. Peço, humildemente, que rezem por mim", disse.

HISTÓRIA

O padre Andherson Franklin Lustoza de Souza nasceu em Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo, no dia 3 de novembro de 1969. Ingressou no Seminário Bom Pastor, da Diocese de Cachoeiro, para cursar o Propedêutico e Filosofia, em fevereiro de 1992. 
No Espírito Santo, além na Paróquia Nosso Senhor dos Passos, o padre Andherson Franklin Lustoza de Souza já passou pelas paróquias Senhora Sant'Ana, em Apiacá, e Sagrado Coração de Jesus, em Itaipava, cidade do Litoral Sul capixaba.
O sacerdote possui mestrado e doutorado em Teologia Bíblica pela Pontifícia Universidade Gregoriana, localizada em Roma.
Atualmente, também é professor de Teologia Bíblica no Instituto de Filosofia e Teologia da Arquidiocese de Vitória, hoje chamado de Instituto Interdiocesano de Filosofia e Teologia.
Também leciona no Instituto Teológico Dom Hermínio Malzone Hugo, da Diocese de Governador Valadares, Minas Gerais. Ainda é professor e diretor acadêmico da Escola Diaconal Santo Estevão, em Cachoeiro.
Com informações da Diocese de Cachoeiro

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