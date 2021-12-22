Padre de Cachoeiro é nomeado bispo auxiliar da Arquidiocese de Vitória

Padre Andherson Franklin Crédito: Divulgação - Josué Oliveira

O padre Andherson Franklin Lustoza de Souza foi nomeado pelo Papa Francisco como novo bispo auxiliar da Arquidiocese de Vitória. Atualmente, o padre Andherson atua na Paróquia Nosso Senhor dos Passos, em Cachoeiro de Itapemirim , na Região Sul do Espírito Santo.

Ainda não há uma data definida para a cerimônia de acolhida em Vitória, mas a previsão é de que aconteça no início da quaresma, após o carnaval de 2022. Com o anúncio, o sacerdote já passa a ter o título de monsenhor. Os próximos passos são a ordenação episcopal e a apresentação na Catedral de Vitória.

Após ser comunicado da decisão, o padre Andherson lembrou dos ensinamentos do Papa Francisco, que coloca o ministério episcopal não como uma honraria, mas sim um serviço realizado por meio da caridade e compaixão.

"É com alegria, com o coração aberto e disponível, que acolhi a nomeação episcopal. Espero, com a graça de Deus, ser um sinal do amor misericordioso de Jesus Cristo, principalmente, junto aos que mais precisam. Peço, humildemente, que rezem por mim", disse.

HISTÓRIA

O padre Andherson Franklin Lustoza de Souza nasceu em Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo, no dia 3 de novembro de 1969. Ingressou no Seminário Bom Pastor, da Diocese de Cachoeiro, para cursar o Propedêutico e Filosofia, em fevereiro de 1992.

No Espírito Santo, além na Paróquia Nosso Senhor dos Passos, o padre Andherson Franklin Lustoza de Souza já passou pelas paróquias Senhora Sant'Ana, em Apiacá, e Sagrado Coração de Jesus, em Itaipava, cidade do Litoral Sul capixaba.

O sacerdote possui mestrado e doutorado em Teologia Bíblica pela Pontifícia Universidade Gregoriana, localizada em Roma.

Atualmente, também é professor de Teologia Bíblica no Instituto de Filosofia e Teologia da Arquidiocese de Vitória, hoje chamado de Instituto Interdiocesano de Filosofia e Teologia.

Também leciona no Instituto Teológico Dom Hermínio Malzone Hugo, da Diocese de Governador Valadares, Minas Gerais. Ainda é professor e diretor acadêmico da Escola Diaconal Santo Estevão, em Cachoeiro.