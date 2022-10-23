Casa pega fogo e morador morre queimado em Itacibá, Cariacica

Uma casa pegou fogo na madrugada deste domingo (23), no bairro Itacibá, em Cariacica. O morador Giovano Santana, que estava sozinho no primeiro andar, morreu no local.

Pela manhã a casa ainda estava em chamas. O fogo se espalhou muito rápido, segundo moradores da região. Os bombeiros tiveram que subir em telhados de vizinhos pra apagar o incêndio.

Homem morre em incêndio em Cariacica Crédito: Caique Verli

O repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, esteve no local e conversou com familiares e vizinhos da vítima. Eles contaram que, na noite anterior ao incêndio, Giovano brigou com a mulher e os dois saíram de casa.

Parentes do autônomo contaram que, após beber, ele voltou pra casa por volta de 3h e ficou sozinho lá dentro a madrugada toda. Segundo vizinhos, ele estava exaltado, quebrou os móveis da casa e foi dormir, mas pouco tempo depois os cômodos começaram a pegar fogo.

Uma das suspeitas investigadas é de que o próprio Giovano tenha colocado fogo na residência.

Homem morre em incêndio em Cariacica Crédito: Caique Verli

Bryan Campos, que mora no segundo andar da casa e é enteado de Giovano, contou que foi acordado pelos vizinhos e conseguiu sair com as duas irmãs pequenas que estavam dormindo lá, a esposa e o filho de apenas 3 meses. Nenhum deles se feriu.

"A gente estava dormindo, foram os vizinhos que gritaram e arrombaram se não a gente nem tinha acordado. Só deu tempo de pegar o neném, minha mulher e as duas menininhas. O fogo ainda estava só embaixo, a gente saiu rapidinho. Graças a Deus a gente está vivo" Bryan Campos - morador do segundo andar

Bryan explicou que levou as duas irmãs para dormir na casa dele, no segundo andar, por conta da briga do casal que morava no andar de baixo.

"Eu dei sorte que eu peguei elas e a gente subiu. Os dois brigaram, um foi pra um canto, outro foi pro outro. Aí, do nada de madrugada ele chegou sozinho, exaltado, pulou o muro, fechou a porta e quebrou tudo. Hoje, quando a gente acordou, já estava tudo pegando fogo. Eu não ouvi nada, os vizinhos que gritaram para acordar a gente."

A mãe de Bryan, esposa de Giovano, não estava em casa na hora do incêndio. Ela chegou ao local pela manhã, muito nervosa e assustada, chegou a passar mal.