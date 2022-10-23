Homem é baleado em frente a churrasquinho em Cariacica

Um homem de 33 anos foi baleado na noite deste sábado (22), no bairro Sotelândia, em Cariacica. O crime aconteceu em frente a um churrasquinho, que fica na Rua Monteiro Lobato, por volta das 23h30.
De acordo com informações da TV Gazeta, os moradores da região não souberam informar como os bandidos chegaram ao local, se a pé ou em algum veículo. A vítima foi atingida por três tiros: na mão, no ombro e nas costas.
Em nota, a Polícia Militar informou que uma equipe foi acionada para ir ao Pronto Atendimento da Glória, em Vila Velha, pois havia dado entrada um indivíduo baleado. No PA, familiares relataram que estavam em um churrasco onde a vítima foi alvejada por suspeitos de moto.
Já a Polícia Civil disse que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica e até o momento nenhum suspeito foi detido.
Atualização
23/10/2022 - 10:50
Após a publicação da reportagem, as polícias Civil e Militar deram mais informações sobre a ocorrência. O texto foi atualizado.