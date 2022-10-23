Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Acidente

Chuva derruba árvore e interdita rua no Centro de Vitória

A árvore caiu no cruzamento entre as avenidas Thiers Velloso e Cleto Nunes, no Centro de Vitória, nas imediações do Parque Moscoso

Publicado em 23 de Outubro de 2022 às 10:46

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

23 out 2022 às 10:46
Árvore cai no cruzamento entre as avenidas Thiers Velloso e Cleto Nunes, no Parque Moscoco
Árvore cai no cruzamento entre as avenidas Thiers Velloso e Cleto Nunes, no Parque Moscoco Crédito: Geraldo Nascimento
A madrugada foi de muita chuva na Grande Vitória. Uma árvore caiu no cruzamento entre as avenidas Thiers Velloso e Cleto Nunes, no Centro de Vitória, nas imediações do Parque Moscoso, no início da manhã deste domingo (23).
De acordo com a Prefeitura de Vitória, foi necessária a interdição parcial da via até às 9 horas, para desobstruir o caminho e remover galhos e demais materiais. Ninguém ficou ferido e nenhum carro foi atingido. 

Árvore cai e rua precisar ser interditada em Vitória

A prefeitura informou ainda que, de acordo com informações da Defesa Civil municipal, não houve outros registros de ocorrências na Capital, na manhã deste domingo (23).

Veja Também

Após incêndio, árvore cai em carro e gera acidente com moto em Aracruz

Parte de tronco de árvore gigante cai e atinge veículos na Praia da Costa

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Centro de Vitória Chuva no ES Prefeitura de Vitória trânsito Vitória (ES)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Taxinhas foram espalhadas na via na quinta-feira (16)
Ciclistas têm pneus furados após taxinhas serem espalhadas em ciclovia de Vitória
Aluguel cresce no ES
Dono ou inquilino? Maioria tem casa própria no ES, mas aluguel cresce
Imagem de destaque
Acidente entre três veículos resulta em mortes e feridos na BR 101 em Aracruz

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados