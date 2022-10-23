Chuva derruba árvore e interdita rua no Centro de Vitória

Árvore cai no cruzamento entre as avenidas Thiers Velloso e Cleto Nunes, no Parque Moscoco Crédito: Geraldo Nascimento

A madrugada foi de muita chuva na Grande Vitória. Uma árvore caiu no cruzamento entre as avenidas Thiers Velloso e Cleto Nunes, no Centro de Vitória, nas imediações do Parque Moscoso, no início da manhã deste domingo (23).

De acordo com a Prefeitura de Vitória, foi necessária a interdição parcial da via até às 9 horas, para desobstruir o caminho e remover galhos e demais materiais. Ninguém ficou ferido e nenhum carro foi atingido.

Árvore cai e rua precisar ser interditada em Vitória