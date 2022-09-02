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Vila Velha

Parte de tronco de árvore gigante cai e atinge veículos na Praia da Costa

Moradora conta que imóvel e carros atingidos são da mesma família e contabiliza prejuízo de R$ 100 mil
Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

02 set 2022 às 18:34

Publicado em 02 de Setembro de 2022 às 18:34

Parte do tronco de uma árvore que tem mais de 20 metros de altura caiu e atingiu dois carros e uma casa, na Praia da Costa, em Vila Velha, na tarde desta sexta-feira (2). Curiosamente, o imóvel e os veículos atingidos na Rua Castelo Branco são da mesma família. 
À reportagem, a servidora pública Olinda Barbosa Bastos Puppim contou que viu o momento da queda, e contabiliza um prejuízo de R$ 100 mil. "Eu estava na esquina da minha casa quando vi a árvore caindo. Todo mundo levou um susto muito grande. Essa rua é muito movimentada, sempre há pessoas passeando. Foi muita sorte que ninguém tenha se ferido", disse.
Ainda segundo a moradora, essa não seria a primeira vez em que a mesma árvore teria causado transtornos. Em 2013, Olinda disse que parte da árvore quebrou e caiu sobre um carro da família. "Há anos tento pedir a poda dessa árvore, mas meus chamados não são atendidos na prefeitura. Abri vários protocolos, mas nunca vieram podar", afirmou.
Questionada sobre o caso, a Prefeitura de Vila Velha, por meio da Secretaria de Serviços Urbanos, informou que acionou uma equipe para retirada da árvore após receber contato do ocorrido. 
Ressaltou ainda que realiza podas diariamente nos bairros da cidade, solicitados por meio da ouvidoria, no telefone 162.. "Foram atendidas este ano, mais de 600 ouvidorias para poda e supressão de árvores no município", detalhou a prefeitura, em nota.
A prefeitura destacou também que "toda supressão somente é realizada após analise dos engenheiros ambientais da Prefeitura, que emitem o laudo conclusivo das condições em que se encontram, antes de serem ou não suprimidas".
Carro ficou destruído após ser atingido pelo galho da árvore.
Um dos veículos atingidos por tronco quebrado em Vila Velha Crédito: Leitor | A Gazeta

Atualização

02/09/2022 - 7:39
Após publicação desta matéria, a Prefeitura de Vila Velha enviou nota se posicionando sobre o assunto. O texto foi atualizado.

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