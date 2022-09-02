Iphan sobre forte em Vila Velha: sem impedimento legal para a execução da obra

38º Batalhão de Infantaria do Exército, em Vila Velha Crédito: Fernando Madeira

A preservação ao Patrimônio Cultural do Brasil é uma atividade que o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) vem exercendo desde 1938. Com o apoio da população e da sociedade, procura defender através do tombamento as coisas que são de interesse para o Brasil, estabelecendo uma proteção legal que impede a destruição do bem tombado.

A decisão de tombar uma coisa não é simples ou que possa ser tomada levianamente. Cria obrigações para o governo, para o proprietário da coisa tombada e para os moradores das vizinhanças, que passam a estar sujeitos à fiscalização do órgão do governo. Para evitar ações baseadas apenas na opinião de um indivíduo, a legislação exige que uma série de pré-requisitos sejam atendidos na aplicação da lei.

Nos estudos que têm que ser feitos para isso, devem ficar claros os motivos e limites da proteção, para embasar a decisão final, que será tomada pelo Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural, formado por membros da sociedade.

Por causa disso, o processo administrativo de tombamento é complexo e muito detalhado, normalmente as atividades que permitem levar o assunto para a apreciação do Conselho podem demorar alguns anos para serem concluídas. Isso de forma a dar aos conselheiros todos os elementos necessários para embasar suas decisões.

Em julho deste ano, foi pedido o tombamento do Forte de São Francisco Xavier, em Vila Velha, tendo em vista impedir uma intervenção que se planeja fazer na construção. O forte, por ainda não estar protegido pela legislação federal – o que só deve acontecer com a decisão do Conselho Consultivo –, não está sujeito a uma ação direta do Iphan.