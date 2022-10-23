Viatura da Guarda Municipal capota em acidente na BR 101, na Serra

Uma viatura da Guarda Municipal capotou na BR 101, na Serra, na manhã deste domingo (23). De acordo com a prefeitura, o acidente também envolveu um carro, que, segundo a gestão, teria ultrapassado o sinal enquanto a viatura seguia em prioridade para atendimento de uma ocorrência.

Ainda de acordo com a prefeitura, os agentes que estavam na viatura estão bem e foram encaminhados para atendimento médico por precaução. Não há informações sobre os passageiros que estavam no segundo veículo.

Acidente na BR 101, na Serra Crédito: Leitor | A Gazeta