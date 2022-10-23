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Viatura da Guarda Municipal capota em acidente na BR 101, na Serra

Segundo a Prefeitura da Serra, agentes que estavam no veículo não se feriram, mas foram levados para atendimento médico por precaução

Publicado em 23 de Outubro de 2022 às 12:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 out 2022 às 12:14
Uma viatura da Guarda Municipal capotou na BR 101, na Serra, na manhã deste domingo (23). De acordo com a prefeitura, o acidente também envolveu um carro, que, segundo a gestão, teria ultrapassado o sinal enquanto a viatura seguia em prioridade para atendimento de uma ocorrência.
Ainda de acordo com a prefeitura, os agentes que estavam na viatura estão bem e foram encaminhados para atendimento médico por precaução. Não há informações sobre os passageiros que estavam no segundo veículo.
Acidente na BR 101, na Serra
Acidente na BR 101, na Serra Crédito: Leitor | A Gazeta
A reportagem também demandou a Polícia Rodoviária Federal e a Eco101 para mais informações sobre a ocorrência. O texto será atualizado quando houver retorno.

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