Porto Vitória derrota o Vilavelhense e assume a ponta da Copa ES

O Porto Vitória assumiu a liderança da Copa Espírito Santo 2026. Na tarde deste domingo, no jogo de abertura da quarta rodada, disputado no Estádio Gil Bernardes, em Vila Velha, o Verdão saiu atrás do placar e conseguiu o gol da virada, por 2 a 1, nos acréscimos.
O Vila foi quem abriu o placar, aos 20 minutos, do primeiro tempo, cobrando um pênalti que ele mesmo sofreu. Na etapa final, o Porto empatou o jogo, aos oito minutos, com Luiz Henrique completando de cabeça um cruzamento de Marcudinho. Nos acréscimos, o zagueiro João Victor acertou um chute rasteiro da entrada da área e garantiu a vitória do Porto.
Com o resultado, o Porto Vitória chega aos nove pontos, ultrapassa o Vitória-ES, que tem um jogo a menos, e alcança a liderança da Copa Espírito Santo. O Vilavelhense, com a derrota, fica com seis pontos e na terceira colocação.
A Copa Espírito Santo 2026 prossegue no próximo final de semana, com os jogos da quinta rodada da primeira fase. Na sexta-feira, às 19h, o Porto Vitória enfrenta o Audax São Mateus, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica. O Vilavelhense volta a campo apenas no dia 28 de maio, quinta-feira, para enfrentar o Rio Branco-ES, às 19h, também no Klebão.