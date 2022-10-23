ES recebe novo alerta de chuva volumosa e ventos fortes

A chuva não vai dar trégua para os capixabas. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu novo alerta de chuva volumosa e ventos fortes válido para todo o Espírito Santo.
De acordo com o órgão, o alerta para "perigo potencial" vale das 9h30 deste domingo (23) até as 10 horas de segunda-feira (24). Ainda segundo o Inmet, pode chover entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia no Estado. Além de ventos intensos (40-60 km/h).
Há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), o tempo fica instável neste domingo e são esperadas pancadas de chuva entre a tarde e a noite nas Regiões Sul, Serrana, Grande Vitória e Noroeste. Nas Regiões Norte e Nordeste chove à noite. A temperatura diminui em todas as regiões capixabas.
Na segunda-feira (23), o tempo segue instável em todo o Estado, com chuvas ocasionais ao longo do dia.