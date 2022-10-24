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Em frente ao PA

Dupla aponta arma para cabeça de pai e filho e rouba carro em Sooretama

Em menos de 20 minutos, criminosos ameaçaram homem de 28 anos e o filho dele, de 8, e levaram o veículo. A outra filha da vítima, uma menina de um ano, também estava no carro
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

24 out 2022 às 11:27

Publicado em 24 de Outubro de 2022 às 11:27

Um homem de 28 anos, que estava com os dois filhos dentro do carro aguardando a esposa sair de uma consulta, teve o carro roubado em frente ao Pronto Atendimento de Sooretama, no Norte do Espírito Santo, no fim da tarde de domingo (23). Durante o assalto, os criminosos apontaram arma para a cabeça do motorista do veículo e do filho dele, de 8 anos – a filha da vítima, de um ano, também estava no automóvel. Os criminosos levaram, além do Hyundai HB20, documentos pessoais e o celular da vítima.
A ação aconteceu rapidamente, em menos de 20 minutos. Por volta das 18h de domingo, a família foi surpreendida pelos dois criminosos. “Entrei no PA e meu marido ficou dentro do carro. Ele percebeu os dois homens, mas eles não pareciam suspeitos. Quando ele se virou para trás para olhar a nossa filha, a dupla chegou apontando a arma para o vidro do carro, botando pressão e pedindo para todos saírem. Os bandidos chegaram a apontar a arma para a cabeça do meu marido e do meu filho”, disse a esposa da vítima, que pediu para não ser identificada.
Após o crime, com a ajuda de funcionários do Pronto Atendimento, a mulher conseguiu acionar a Polícia Militar. Uma equipe da PM foi ao local, mas não conseguiu localizar os suspeitos. A corporação soube que os indivíduos fugiram em direção à BR 101 e depois não foram mais vistos. Policiais de Jaguaré foram informados sobre a ocorrência, para o caso de verem o carro.
Polícia Militar de Sooretama
Polícia Militar de Sooretama atendeu a ocorrência Crédito: TV Gazeta Norte / Reprodução
As vítimas registraram a ocorrência na Polícia Civil. A corporação disse que o caso segue sob investigação da Delegacia de Sooretama, que trabalha para identificar e prender os suspeitos.
A corporação destacou que a população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado.

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