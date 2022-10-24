Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Casal de amigos preso

Homem ouve pássaro cantar, diz que é sinal de morte e é queimado vivo no ES

Silvio Trarbach Stein, 39 anos, foi achado carbonizado e com os pés amarrados na casa onde morava em Domingos Martins; segundo a polícia, ele e os suspeitos usavam drogas quando o crime ocorreu

Publicado em 24 de Outubro de 2022 às 09:52

Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

24 out 2022 às 09:52
Silvio Trarbach Stein, de 39 anos, foi assassinado em casa, em Domingos Martins
Silvio Trarbach Stein, de 39 anos, foi assassinado em casa, em Domingos Martins Crédito: Divulgação/PC
Um casal de amigos foi preso após confessar que matou um funcionário público de 39 anos dentro da casa onde a vítima morava em Paraju, Domingos Martins, na Região Serrana do Espírito Santo, no último dia 16. Segundo a Polícia Civil, Silvio Trarbach Stein e os dois – um indivíduo de 35 anos e uma mulher de 23 – estavam usando drogas na residência quando a vítima disse que tinha ouvido um pássaro cantar e que isso seria um sinal de que alguém morreria. Os suspeitos – que não tiveram seus nomes divulgados – alegaram que se sentiram ameaçados e mataram o homem, que foi queimado vivo. 
O inquérito policial que investiga o assassinato do funcionário público ainda não foi concluído, mas a Polícia Civil do Espírito Santo disse que o casal de amigos confessou o crime e está preso provisoriamente.
Em coletiva de imprensa realizada nesta segunda-feira ((24), o titular da Delegacia de Polícia de Domingos Martins, delegado Geraldo Peçanha, e o delegado geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda, explicaram que, antes do crime, os dois suspeitos e a vítima estavam juntos em uma festa. Eles se conheciam e se reuniam com alguma frequência para usar drogas. 
Delegacia de Domingos Martins
Delegacia de Domingos Martins, onde crime é investigado Crédito: Divulgação | PCES
Segundo a Polícia Civil, os suspeitos afirmaram que, após saírem da festa, os três amigos seguiram para a casa da vítima e ficaram usando cocaína e crack dentro da residência quando Silvio comentou ter escutado o canto de um pássaro e disse ao homem e à mulher que quando aquele determinado pássaro canta é sinal de que alguém morreria naquela noite. O comentário teria feito com que o casal se sentisse ameaçado.
Após o comentário, o funcionário público foi golpeado com um mata-leão – golpe de estrangulamento – pelo homem de 35 anos e desmaiou. Naquele momento, segundo as investigações, a mulher teve a ideia de amarrar as pernas da vítima com uma corda. Ainda com vida e amarrado, Sílvio teve a casa incendiada e morreu carbonizado no interior da residência.
A Polícia Civil foi acionada para atendimento à ocorrência de incêndio, mas encontrou a vítima dentro da casa já sem vida e a perícia constatou que Silvio foi queimado quando ainda estava vivo. A mulher de 23 anos e o homem de 35 fugiram do local após o crime, mas acabaram presos dias depois. Eles confessaram o crime e deram a mesma versão à polícia, segundo o delegado Geraldo Peçanha.
O titular da Delegacia de Polícia de Domingos Martins explicou que o inquérito deve ser concluído dentro do prazo de 30 dias, e que os suspeitos devem ser indiciados por homicídio duplamente qualificado por motivo fútil e cruel. O delegado explicou que os nomes do homem e da mulher não foram divulgados porque  o inquérito não foi concluído e ainda não há denúncia do Ministério Público do Espírito Santo.
Sílvio, de 39 anos, trabalhava na Secretaria de Obras de Domingos Martins, segundo a Polícia Civil.
Homem ouve pássaro cantar, diz que é sinal de morte e é queimado vivo no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Assassinato crime homicídio Polícia Civil
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Luiz Felipe Azevedo, capixaba e ex-jogador da Seleção Brasileira de basquete
Parceiro olímpico, Luiz Felipe lembra da importância de Oscar para o basquete capixaba
Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt
Oscar Schmidt teve arritmia cardíaca
Arritmia cardíaca: entenda o que é a condição que afetou Oscar Schmidt

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados