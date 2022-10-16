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Investigação

Corpo é encontrado carbonizado em Domingos Martins

De acordo com informações da Polícia Militar, os pés da vítima também estavam amarrados. Após os militares terem atendido a ocorrência, a perícia da Polícia Civil foi acionada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 out 2022 às 17:41

Publicado em 16 de Outubro de 2022 às 17:41

Laboratório de Perícia da Polícia Civil
Perícia vai analisar morte de homem em Domingos Martins Crédito: Sesp/Divulgação
O corpo de um homem foi encontrado na manhã deste domingo (16) carbonizado em Paraju, Domingos Martins, Região Serrana do Espírito Santo.
De acordo com informações da Polícia Militar, os pés da vítima também estavam amarrados. Após os militares terem atendido a ocorrência, a perícia da Polícia Civil foi acionada.
Até o momento, ninguém foi preso. A Polícia Civil informou que o caso vai seguir sob investigação da Delegacia de Domingos Martins e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.

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O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal, o SML de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
Em casos como esses, a Polícia Civil pede ajuda a população com informações que possam ajudar nas investigações. O Disque-Denúncia é o 181. Lembrando que as denúncias são sempre anônimas.

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