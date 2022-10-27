Rayssa Peixoto de 18 anos foi morta em outubro do ano passado Crédito: Divulgação | Acervo pessoal

O julgamento começou às 9h, no Fórum de Cachoeiro e durou até às 16h30 da tarde. A sentença proferida pelo juiz presidente do Tribunal do Júri, Bernardo Fajardo Lima, declara que o acusado, Kevyn Marquete de Souza, foi absolvido.

Durante o julgamento, o pai de Rayssa passou mal e teve que ser levado ao hospital. "Depois, ele saiu do hospital e conseguiu ver o final trágico de absolver o assassino", falou a mãe.

Segundo a mãe da jovem, a família vai recorrer a decisão. "Eles assassinaram a minha filha, mais uma vez e a impunidade continua. Estou me sentindo como se a gente morasse em um país que não tem lei, afinal é Brasil. Aqui pode matar, pois o ser humano aqui não vale nada, o que valeu a vida da minha filha?", desabafou muito emocionada.

Your browser does not support the audio element. Acusado de matar jovem em Cachoeiro é julgado e inocentado pelo júri

A defesa de Kevyn explicou que, no dia do crime, o rapaz sofreu uma ameaça em uma festa e, depois, foi para casa. Entretanto, como ele foi ameaçado, pegou uma arma que tinha a fim de se proteger. Minutos depois, um carro, que estava sendo conduzido pelo namorado da Rayssa, entrou no condomínio "fazendo curvas, deixando marcas no chão, praticamente dando cavalo de pau". Como o carro foi em direção ao rapaz, ele achou que eram os agressores "e, por isso, efetuou o único disparo que acertou a Rayssa".

Legítima defesa

De acordo com a defesa, os jurados entenderam que Kevyn agiu em legítima putativa, que na prática, significa engano. "Ele agiu em legítima defesa achando que eram os agressores, mas se tratava de pessoas diversas", comunicou.

Secretaria da Justiça (Sejus) informou nesta sexta-feira (28), que Kevyn foi liberado do presídio a noite (27), após o julgamento, mediante alvará de soltura expedido pela justiça.

O crime

O crime aconteceu no dia 31 de outubro do ano passado. Rayssa estava dentro do carro com o namorado e foi baleada no pescoço. Eles foram até o condomínio levar um amigo do namorado em casa.

O suspeito, de 21 anos, já havia confessado o crime na época em que foi preso. Nesse período, ele foi localizado pela polícia em outro bairro da cidade, chamado Nossa Senhora Aparecida, horas depois que efetuou o tiro.

O homem morava no condomínio onde o crime aconteceu. Ele contou que estava sedo ameaçado de morte, por isso, achou que o carro onde a jovem estava era de algum inimigo e atirou. Ainda segundo o suspeito, ele chegou a pedir ao motorista para parar o carro, mas como não foi atendido, decidiu atirar.

Protesto da família

Na semana passada, no dia que em a jovem completaria 19 anos, a família e amigos fizeram um protesto pedindo por justiça. Eles saíram em carreata do bairro onde ela morava e seguiram até o cemitério onde Rayssa foi sepultada.

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