Mulher é sequestrada, desmaia e é deixada 4h depois em estrada de Ibatiba

Uma mulher foi sequestrada e ficou em poder de assaltantes por cerca de quatro horas nesta quarta-feira (26), em Ibatiba, no Sul do Espírito Santo. A vítima trabalha estava em uma moto, levando um malote da empresa para a qual trabalha quando foi surpreendida por dois homens em um carro. Ela seguia para uma agência bancária para realizar um depósito. Foram roubados R$ 6 mil – R$ 400 que a vítima utilizaria para pagar seu aluguel, e o restante que era da empresa.
Segundo boletim de ocorrência da Polícia Militar, a mulher contou que por volta de 11h saiu com o malote de uma empresa para depositar o dinheiro em uma agência bancária, mas antes teria que fazer uma cobrança no endereço de um cliente por orientação do patrão dela.
Durante o percurso, um carro com dois homens se aproximou e o carona apontou uma arma em direção a ela. A vítima contou para a PM que, ao ser rendida, teve seus olhos cobertos por uma venda e foi colocada dentro de um carro, onde desmaiou após criminosos colocarem um pano úmido no rosto dela.
Ainda conforme relato da mulher aos militares, por volta de 15h ela foi deixada semi-inconsciente à beira de uma estrada, próximo à BR 262. A moto da vítima também foi deixada no local, com os dois pneus murchos.
Na ocorrência, a PM narra que, como a vítima reclamou de dores e chorava bastante, os policiais chegaram a levá-la ao Pronto Atendimento de Ibatiba, e o delegado regional que estava de plantão orientou que a mulher fosse submetida a um exame no Departamento Médico Legal (DML) de Venda Nova do Imigrante.
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil disse que o caso foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Ibatiba, que trabalha para que os envolvidos sejam identificados e detidos. "A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado", destacou a corporação, em nota.