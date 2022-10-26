Temporal causa destruição em Ibitirama, cidade onde mais choveu no ES

Forro do telhado da secretaria e muro da Apae caídos após temporal em Ibitirama Crédito: Defesa Civil de Ibitirama

A chuva forte que atingiu o Espírito Santo nesta terça-feira (25) causou destruição em Ibitirama , no Caparaó do Estado. Durante o temporal, o muro da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) e o telhado da Secretaria Municipal de Educação desabaram. O boletim divulgado às 6h desta quarta-feira (26) pela Defesa Civil Estadual aponta que o município registrou o maior acumulado de chuva em 24h em todo o território capixaba —105,8 mm.

Segundo o coordenador da Defesa Civil de Ibitirama, Herivelton Loura, também foram registrados prejuízos em uma plantação de milho do município, que ficou totalmente destruída, e houve registros de quedas de barreiras e de árvores.

“Vários locais do município foram afetados pela chuva forte. Teve até granizo. A chuva foi muito intensa”, disse. Herivelton explicou que a Defesa Civil Municipal está em contato com todas as secretarias da cidade para realizar um levantamento, tanto no setor público quanto no rural, de todos os danos e prejuízos causados pela chuva.

O boletim extraordinário da Defesa Civil Estadual indica que há riscos hidrológico e de deslizamentos moderados para o município. Nenhuma rodovia estadual ou federal precisou ser interditada e não há pessoas afetadas pelos desastres que precisaram ficar desalojadas ou desabrigadas, nem há ocorrência de feridos, desaparecidos e mortes.

CIDADES COM MAIORES ACUMULADOS DE CHUVA EM 24H (BOLETIM DE 6H):

Ibitirama - 105,8 mm

Ibiraçu - 105,61 mm

Santa Leopoldina - 68,28 mm

Aracruz - 67,33 mm

Serra - 57,2 mm

Conceição Da Barra - 39,2 mm

João Neiva - 39,08 mm

Santa Maria de Jetibá - 38,29 mm

Pancas - 35,61 mm

Viana - 34,04 mm

Rio Bananal - 35,6 mm

São Roque do Canaã - 25,1 mm

Cariacica - 22,07 mm

Vitória - 18,9 mm

São Domingos do Norte - 25,91 mm

São José do Calçado - 18,4 mm

Vila Velha - 26,46 mm

Fundão - 26,34 mm

Porto Belo - 17,8 mm

Vila Pavão - 16,6 mm

Linhares - 16,6 mm

Governador Lindemberg - 14,37 mm

Marilândia - 14,8 mm

Marechal Floriano -14,2 mm

Santa Tereza - 15,17 mm

Colatina - 11,09 mm

Baixo Guandu - 12,8 mm

Barra de São Francisco - 12,29 mm

Itarana - 11 mm

Mucurici - 11,6 mm

Nova Venécia - 14,36 mm

Guarapari - 12,2 mm

Anchieta - 10,2 mm