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Acumulado em 24h

Temporal causa destruição em Ibitirama, cidade onde mais choveu no ES

Chuva causou destruição na cidade nesta terça (25):  o muro da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) e o telhado da Secretaria Municipal de Educação desabaram

Publicado em 26 de Outubro de 2022 às 10:51

Matheus Passos dos Santos

Matheus Passos dos Santos

Publicado em 

26 out 2022 às 10:51
Forro do telhado da secretaria e muro da Apae caídos após temporal em Ibitirama
Forro do telhado da secretaria e muro da Apae caídos após temporal em Ibitirama Crédito: Defesa Civil de Ibitirama 
A chuva forte que atingiu o Espírito Santo nesta terça-feira (25) causou destruição em Ibitirama, no Caparaó do Estado. Durante o temporal, o muro da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) e o telhado da Secretaria Municipal de Educação desabaram. O boletim divulgado às 6h desta quarta-feira (26) pela Defesa Civil Estadual aponta que o município registrou o maior acumulado de chuva em 24h em todo o território capixaba —105,8 mm. 
Segundo o coordenador da Defesa Civil de Ibitirama, Herivelton Loura, também foram registrados prejuízos em uma plantação de milho do município, que ficou totalmente destruída, e houve registros de quedas de barreiras e de árvores.
“Vários locais do município foram afetados pela chuva forte. Teve até granizo. A chuva foi muito intensa”, disse. Herivelton explicou que a Defesa Civil Municipal está em contato com todas as secretarias da cidade para realizar um levantamento, tanto no setor público quanto no rural, de todos os danos e prejuízos causados pela chuva.
O boletim extraordinário da Defesa Civil Estadual indica que há riscos hidrológico e de deslizamentos moderados para o município. Nenhuma rodovia estadual ou federal precisou ser interditada e não há pessoas afetadas pelos desastres que precisaram ficar desalojadas ou desabrigadas, nem há ocorrência de feridos, desaparecidos e mortes. 
O cenário é diferente do registrado no Norte do Estado nesta terça-feira. A região teve uma morte durante o temporal, além de queda de árvores, destalhamento de casas e alagamentos. Também houve registros de impactos da chuva forte na Grande Vitória e na Região Serrana. 

CIDADES COM MAIORES ACUMULADOS DE CHUVA EM 24H (BOLETIM DE 6H):

  • Ibitirama - 105,8 mm
  • Ibiraçu - 105,61 mm
  • Santa Leopoldina - 68,28 mm
  • Aracruz - 67,33 mm
  • Serra - 57,2 mm
  • Conceição Da Barra - 39,2 mm
  • João Neiva - 39,08 mm
  • Santa Maria de Jetibá - 38,29 mm
  • Pancas - 35,61 mm
  • Viana - 34,04 mm
  • Rio Bananal - 35,6 mm
  • São Roque do Canaã - 25,1 mm
  • Cariacica - 22,07 mm
  • Vitória - 18,9 mm
  • São Domingos do Norte - 25,91 mm
  • São José do Calçado - 18,4 mm
  • Vila Velha - 26,46 mm
  • Fundão - 26,34 mm
  • Porto Belo - 17,8 mm 
  • Vila Pavão - 16,6 mm
  • Linhares - 16,6 mm
  • Governador Lindemberg - 14,37 mm 
  • Marilândia - 14,8 mm 
  • Marechal Floriano -14,2 mm 
  • Santa Tereza - 15,17 mm
  • Colatina - 11,09 mm
  • Baixo Guandu - 12,8 mm
  • Barra de São Francisco - 12,29 mm
  • Itarana -  11 mm
  • Mucurici -  11,6 mm 
  • Nova Venécia - 14,36 mm
  • Guarapari - 12,2 mm
  • Anchieta - 10,2 mm
Para esta quarta-feira, de acordo com a Coordenação de Meteorologia do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a previsão é de sol entre nuvens com risco de chuva fraca e passageira em alguns momentos pelas Regiões Norte, Nordeste e Noroeste e, a partir da tarde, nas Regiões Sul e Serrana. Na Grande Vitória, há pequena chance de chuva apenas no início do dia. 

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