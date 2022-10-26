Chuva de granizo: 200 produtores rurais tiveram prejuízo em Águia Branca Crédito: Leitor | A Gazeta

chuva de granizo que atingiu Águia Branca, no Noroeste do Espírito Santo, nesta terça-feira (25) , destruiu plantações nas comunidades da Onça e Pedra Torta, interior do município. Segundo a Defesa Civil Municipal, cerca de 200 pequenos produtores rurais foram afetados e sofreram prejuízos com o temporal. Lavoura de café, plantações de cacau, pimenta e banana foram atingidas.

Plantações, inclusive de hortaliças, foram destruídas pelas pedras de gelo Crédito: Leitor | A Gazeta

O temporal durou poucos minutos, segundo os moradores, mas os estragos e prejuízos foram muitos. O produtor rural, Geovane Canal, contou para a repórter Thaynara Lebarchi, da TV Gazeta Noroeste, que a lavoura de café dele ficou destruída.

“Eu calculo que um prejuízo de R$50 mil a R$70 mil. Agora é largar a brotação, para ver o que será produzido para o ano seguinte. Esse ano não vai ter colheita. É muita tristeza, porque a vida já está dificil”, afirma Geovane.

As rajadas de vento que vieram acompanhadas de chuva de granizo. Imagens registradas pelos moradores no momento mostram a intensidade da chuva.

Casas também ficaram destelhadas devido a força do vento. A Defesa Civil fez vistoria em pelo menos quatro moradias que foram danificadas.

Casas também ficaram destelhadas em Águia Branca

Na casa do casal de aposentados, Francisca Vicente Gaudino e Julio Maria Gaudino, quase todo o telhado foi levado pelo vento. “O vento veio forte, como eu nunca vi morando há 27 anos aqui. Dobrei o joelho no chão e comecei a orar”, conta Julio.

Na casa do casal de aposentados, Francisca Vicente Gaudino e Julio Maria Gaudino, quase todo o telhado foi levado pelo vento. Crédito: Leitor | A Gazeta

Ele e a esposa precisaram se esconder dentro do banheiro da casa para se proteger. “Era o único lugar que tinha laje para proteger. Fiquei orando e Jesus nos livrou”, diz Francisca.