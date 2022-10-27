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Tentativa de assalto

"Só pensava no meu filho", diz médica capixaba baleada por ladrões em SP

Durante a abordagem, a pediatra teve uma arma apontada para a cabeça mais de uma vez. Ela pedia que os homens entregassem o material de trabalho dela quando foi baleada no ombro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 out 2022 às 08:28

Publicado em 27 de Outubro de 2022 às 08:28

"Só pensava no meu filho. Quando cheguei em casa, ele estava agitado, querendo a mãe." O relato emocionado é de uma médica capixaba que sobreviveu sem ferimentos graves a uma tentativa de assalto na região do ABC, em São Paulo, na última terça-feira (25). A pediatra de 41 anos, que atualmente mora em São Paulo, foi baleada por homens armados que queriam levar o carro da vítima. A bala disparada atravessou o ombro. A capixaba está bem. Ela passou por avaliação médica e descartou a necessidade de fazer cirurgia.
Em entrevista à TV Bandeirantes, a vítima, que não teve o nome divulgado, contou que tem um filho de 4 anos e, depois do tiro que levou no ombro, só pensava nele.
"Só pensava no meu filho. Quando cheguei em casa ontem [terça-feira], ele tinha sentido a movimentação da tarde. Estava o tempo todo agitado, querendo a mãe"
Pediatra capixaba - Vítima de assalto em SP
A médica foi alvo de assaltantes na manhã de terça-feira (25), quando saía do dentista em Santo André, na região do ABC, na Grande São Paulo. Ela relatou que estava tratando de assuntos profissionais no telefone celular quando foi abordada pelo grupo.
Os homens armados mandaram que ela saísse do carro, e ela assim o fez. Durante a abordagem, a pediatra capixaba teve uma arma apontada para a cabeça mais de uma vez. Ela obedeceu a ordem dos bandidos, mas pedia que eles entregassem os materiais de trabalho dela antes de fugirem com o carro.
Mulher é baleada durante tentativa de roubo de carro em SP
Médica foi baleada durante tentativa de roubo de carro em SP Crédito: Reprodução
"Pensei na hora que não custava ele entregar minhas coisas, meu material de trabalho. Eu estava saindo do meu dentista, conversava no telefone sobre trabalho", detalha a médica.
Em um vídeo captado por uma câmera de segurança (veja acima), é possível ouvir tiros. Um policial militar à paisana, que estava dentro da clínica, atirou contra os suspeitos para proteger a mulher.
Os homens armados tentaram fugir com o carro, mas acabaram deixando o veículo no mesmo lugar da abordagem. Investigações apontam que o carro não foi levado porque o assaltante que atuava como motorista não sabia conduzir veículos automáticos.

REPOUSO EM CASA

A médica disse que permanece de repouso em casa e afirma que não conseguiu dormir direito, pois a cena não sai da cabeça. "Tentei dormir rápido, mas acordei logo depois e aí na cabeça vem tudo, vejo as imagens".
O caso é investigado como tentativa de latrocínio pelo 4º DP de Santo André. Nenhum suspeito foi preso até a noite de quarta-feira (26).
Com informações do Portal UOL

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