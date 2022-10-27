"Só pensava no meu filho", diz médica capixaba baleada por ladrões em SP

Em entrevista à TV Bandeirantes, a vítima, que não teve o nome divulgado, contou que tem um filho de 4 anos e, depois do tiro que levou no ombro, só pensava nele.

"Só pensava no meu filho. Quando cheguei em casa ontem [terça-feira], ele tinha sentido a movimentação da tarde. Estava o tempo todo agitado, querendo a mãe" Pediatra capixaba - Vítima de assalto em SP

A médica foi alvo de assaltantes na manhã de terça-feira (25), quando saía do dentista em Santo André, na região do ABC, na Grande São Paulo. Ela relatou que estava tratando de assuntos profissionais no telefone celular quando foi abordada pelo grupo.

Os homens armados mandaram que ela saísse do carro, e ela assim o fez. Durante a abordagem, a pediatra capixaba teve uma arma apontada para a cabeça mais de uma vez. Ela obedeceu a ordem dos bandidos, mas pedia que eles entregassem os materiais de trabalho dela antes de fugirem com o carro.

Médica foi baleada durante tentativa de roubo de carro em SP Crédito: Reprodução

"Pensei na hora que não custava ele entregar minhas coisas, meu material de trabalho. Eu estava saindo do meu dentista, conversava no telefone sobre trabalho", detalha a médica.

Em um vídeo captado por uma câmera de segurança (veja acima), é possível ouvir tiros. Um policial militar à paisana, que estava dentro da clínica, atirou contra os suspeitos para proteger a mulher.

Os homens armados tentaram fugir com o carro, mas acabaram deixando o veículo no mesmo lugar da abordagem. Investigações apontam que o carro não foi levado porque o assaltante que atuava como motorista não sabia conduzir veículos automáticos.

REPOUSO EM CASA

A médica disse que permanece de repouso em casa e afirma que não conseguiu dormir direito, pois a cena não sai da cabeça. "Tentei dormir rápido, mas acordei logo depois e aí na cabeça vem tudo, vejo as imagens".

O caso é investigado como tentativa de latrocínio pelo 4º DP de Santo André. Nenhum suspeito foi preso até a noite de quarta-feira (26).