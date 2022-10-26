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Imagens fortes

Médica é baleada durante tentativa de roubo de carro em SP; veja vídeo

Tiro atingiu vítima no ombro; depoimento indica que PM de folga reagiu e disparou contra os criminosos, que fugiram

Publicado em 26 de Outubro de 2022 às 08:03

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

26 out 2022 às 08:03
Uma médica de 41 anos ficou ferida ao ser baleada durante uma tentativa de roubo na manhã de terça-feira (25) em Santo André, na região metropolitana de São Paulo.
Mulher é baleada durante tentativa de roubo de carro em SP
Mulher é baleada durante tentativa de roubo de carro em SP Crédito: Reprodução
O caso ocorreu por volta das 11h30 no bairro Campestre.
De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais militares que atenderam o caso afirmaram terem encontrado uma mulher que havia sido atingida de raspão no ombro por um tiro.
Segundo o relato dela, três homens armados tentaram roubar seu carro, um Toyota Cross XRX Hybrid.
Aos policiais, a vítima contou que havia deixado o dentista e mexia no celular dentro de seu veículo quando foi surpreendida pelo trio. Ainda de acordo com ela, dois deles estavam armados e a arrancaram do carro.
Ela afirmou que um deles então efetuou um disparo em sua direção. Na sequência, um policial militar de folga que estava sendo atendido pelo dentista intercedeu e efetuou três disparos pelo vão do muro do consultório, afirmou a vítima aos policiais. Os atingiram a lataria de seu carro.
Um vídeo que circula nas redes sociais mostra toda a cena. É possível ver que a médica tenta dialogar com o trio. Um deles aponta a arma no rosto da mulher. Pouco tempo depois, quando já estavam entrando no veículo, um deles aponta a pistola novamente para ela.
Após os disparos, os homens correram com as armas em mãos até um outro carro e fogem.
A mulher foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada ao Hospital Brasil.
Conforme o registro da ocorrência, durante a fuga, os criminosos roubaram um outro veículo, desta vez um Fiat Toro, na rua Paquequer, também em Santo André. O automóvel foi abandonado minuto depois em outro local da cidade. Não há informações de presos.

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