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Na madrugada

Assaltante "faz a limpa" e deixa rastro de prejuízo em mercado de Linhares

Suspeito conseguiu acessar o estabelecimento e levou bebidas, cigarros, doces e até uma banda de carne de boi; notebooks e até uma TV também foram subtraídos
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

28 out 2022 às 12:32

Publicado em 28 de Outubro de 2022 às 12:32

Um supermercado foi invadido na madrugada desta sexta-feira (28), no bairro Lagoa do Meio, em Linhares, no Norte do Espírito Santo.  Mercadorias estavam espalhadas pelo chão e um escritório também foi revirado pelos suspeitos. O dono do estabelecimento, que preferiu não se identificar, ainda calcula os prejuízos. Apenas na parte do açougue, ele estima  perdas de aproximadamente R$ 3 mil em carnes.
Imagens do circuito interno de videomonitoramento mostram um homem de boné e camisa perto de uma caixa registradora. O suspeito levou bebidas, cigarros, doces e meia banda de carne de boi do açougue. Do escritório, o comerciante deu falta de dois notebook, uma TV 32 polegadas, entre outros itens.
“Hoje foi um dos piores dias da minha vida, como comerciante pequeno. A minha loja está totalmente devastada, muitas mercadorias roubadas. Notebooks, cartões de crédito, talões de crédito. O setor financeiro todo revirado. Eu não entendi nada, foi um susto muito grande”, disse o empresário em entrevista para a TV Gazeta Norte.
Prateleira de bebidas de supermercado ficou vazia
A parte de bebidas do supermercado foi esvaziada no assalto ocorrido em Linhares  Crédito: Heber Thomaz
Tudo aconteceu por volta das 2h30. O que chamou a atenção do dono da loja, que soube do caso nesta manhã, é que não há nenhum sinal de arrombamento.
“Fiquei muito intrigado porque eu abri a porta com a minha chave, como faço todos os dias, rodei a parte de baixo da loja, fui na de cima, e não vi nenhum arrombamento. Estamos olhando as imagens internas para saber por onde esse elemento entrou e tudo o que ele fez aqui, uma covardia com a gente”, concluiu o comerciante. A suspeita é que o indivíduo tenha entrado na loja com uma chave especial.

Supermercado é invadido e assaltado em Linhares

De acordo com a apuração do repórter Tiago Félix, o dono do supermercado fez o registro do boletim de ocorrência. A Polícia Civil informou que se a vítima registrou o boletim em uma delegacia ou pela internet, o caso será investigado por uma unidade policial.

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