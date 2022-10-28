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3 suspeitos presos

Polícia encontra drogas escondidas em tonel e apreende armas em Linhares

PM recebeu denúncia de que havia o corte e embalo de entorpecentes em um sítio na localidade de Gravatá. Durante a ação policial, houve troca de tiros

Publicado em 28 de Outubro de 2022 às 09:32

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

28 out 2022 às 09:32
Material apreendido durante ocorrência em Gravatá, Linhares
Material apreendido durante ocorrência em Gravatá, Linhares Crédito: Divulgação/PMES
Três homens foram presos e uma adolescente, de 16 anos, apreendida, na tarde de quinta-feira (27) suspeitas de praticarem tráfico de drogas em um sítio na localidade de Gravatá, no interior de Linhares, no Norte do Espírito Santo. Durante a ação policial, os indivíduos tentaram fugir e houve troca de tiros, mas eles foram alcançados. A Polícia Militar encontrou uma grande quantidade de drogas e armas na casa onde estavam.
Tudo aconteceu após a PM receber uma denúncia de que onde os suspeitos estavam fazendo corte e embalo de drogas no sítio, que fica a cerca de 15 km do Centro da cidade. Em um vídeo, é possível ver um policial retirando sacolas de drogas que estavam escondidas em um celeiro.
Além das drogas, a polícia também apreendeu armas, como uma submetralhadora e duas espingardas. Confira a lista completa dos itens apreendidos:
  • 12 tabletes de maconha de 500g;
  •  1 tablete de 1kg de crack;
  • 665 pedras de crack;
  • 7 pacotes de 25g de crack;
  • 264 pinos de cocaína;
  • 21 pacotes de 25g de cocaína;
  • 7 papelotes de cocaína;
  • 4 buchas de maconha;
  • 2 balanças de precisão;
  • 1 submetralhadora calibre 9mm;
  • 2 carregadores de submetralhadora calibre 9mm;
  • 3 munições calibre 9mm;
  • 2 espingardas calibre .22
Os envolvidos e o material apreendido foram encaminhados para a Delegacia Regional de Linhares. Os suspeitos foram autuados por tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas.
*Com informações da TV Gazeta Norte

Atualização

28/10/2022 - 9:54
Na manhã desta sexta-feira (28), a polícia informou que 3 homens foram presos e uma acabou adolescente apreendida na operação de combate ao tráfico. A reportagem foi atualizada. 

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