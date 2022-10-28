Polícia encontra drogas escondidas em tonel e apreende armas em Linhares

Três homens foram presos e uma adolescente, de 16 anos, apreendida, na tarde de quinta-feira (27) suspeitas de praticarem tráfico de drogas em um sítio na localidade de Gravatá, no interior de Linhares, no Norte do Espírito Santo. Durante a ação policial, os indivíduos tentaram fugir e houve troca de tiros, mas eles foram alcançados. A Polícia Militar encontrou uma grande quantidade de drogas e armas na casa onde estavam.
Tudo aconteceu após a PM receber uma denúncia de que onde os suspeitos estavam fazendo corte e embalo de drogas no sítio, que fica a cerca de 15 km do Centro da cidade. Em um vídeo, é possível ver um policial retirando sacolas de drogas que estavam escondidas em um celeiro.
Além das drogas, a polícia também apreendeu armas, como uma submetralhadora e duas espingardas. Confira a lista completa dos itens apreendidos:
- 12 tabletes de maconha de 500g;
- 1 tablete de 1kg de crack;
- 665 pedras de crack;
- 7 pacotes de 25g de crack;
- 264 pinos de cocaína;
- 21 pacotes de 25g de cocaína;
- 7 papelotes de cocaína;
- 4 buchas de maconha;
- 2 balanças de precisão;
- 1 submetralhadora calibre 9mm;
- 2 carregadores de submetralhadora calibre 9mm;
- 3 munições calibre 9mm;
- 2 espingardas calibre .22
Os envolvidos e o material apreendido foram encaminhados para a Delegacia Regional de Linhares. Os suspeitos foram autuados por tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas.
*Com informações da TV Gazeta Norte
Atualização
28/10/2022 - 9:54
Na manhã desta sexta-feira (28), a polícia informou que 3 homens foram presos e uma acabou adolescente apreendida na operação de combate ao tráfico. A reportagem foi atualizada.