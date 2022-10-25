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Abuso de menor

Homem é preso suspeito de abusar de criança de três anos em Linhares

Os abusos aconteciam quando a criança ficava aos cuidados da babá, companheira do suspeito. A mãe da vítima observou que a criança se queixava de dores na região da vagina e denunciou o caso
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

25 out 2022 às 17:38

Publicado em 25 de Outubro de 2022 às 17:38

Um homem de 59 anos foi preso, nesta segunda-feira (24), suspeito de abusar sexualmente de uma criança de três anos, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, os abusos aconteciam quando a criança ficava aos cuidados da babá, companheira do suspeito. A mãe da vítima desconfiou e denunciou o caso.
As investigações começaram em setembro deste ano, quando a mãe da vítima observou que a filha se queixava de dores na região da vagina, de acordo com a PC.
“A genitora relata que os abusos aconteceram neste ano, não sabendo especificar a data, e que ocorriam na casa da babá. A criança relatou para a mãe que o suspeito, que morava junto com a babá, a tocava e a beijava”, contou a titular da Delegacia Especializada de Proteção à Criança, ao Adolescente e ao Idoso (DPCAI) de Linhares, delegada Silvana Soeiro de Castro.
Após diligências, a delegada conseguiu pedir a prisão do suspeito, expedida pela Justiça. Nesta segunda, a equipe da DPCAI com o apoio da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Linhares, conseguiram localizar e prender o suspeito, encaminhado ao Centro de Detenção Provisória da Serra.

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