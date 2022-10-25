Homem é preso suspeito de abusar de criança de três anos em Linhares

Um homem de 59 anos foi preso, nesta segunda-feira (24), suspeito de abusar sexualmente de uma criança de três anos, em Linhares , no Norte do Espírito Santo . Segundo a Polícia Civil , os abusos aconteciam quando a criança ficava aos cuidados da babá, companheira do suspeito. A mãe da vítima desconfiou e denunciou o caso.

As investigações começaram em setembro deste ano, quando a mãe da vítima observou que a filha se queixava de dores na região da vagina, de acordo com a PC.

“A genitora relata que os abusos aconteceram neste ano, não sabendo especificar a data, e que ocorriam na casa da babá. A criança relatou para a mãe que o suspeito, que morava junto com a babá, a tocava e a beijava”, contou a titular da Delegacia Especializada de Proteção à Criança, ao Adolescente e ao Idoso (DPCAI) de Linhares, delegada Silvana Soeiro de Castro.