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Acidente

Advogado fica ferido após bater com caminhonete em árvore em Linhares

Vítima conduzia uma Toyota Hilux na manhã desta quarta-feira (26) quando perdeu o controle do veículo e saiu da pista. Acidente ocorreu na Rodovia Alaercio Fiorot
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

26 out 2022 às 11:29

Publicado em 26 de Outubro de 2022 às 11:29

Veículo saiu da pista e bateu em árvore
Veículo saiu da pista e bateu em árvore Crédito: Reprodução
Um advogado ficou ferido após perder o controle da caminhonete que ele conduzia e bater em uma árvore às margens da Rodovia Alaercio Fiorot, na localidade de Jataipeba, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. A vítima seguia para Regência, em Linhares, quando ocorreu o acidente aconteceu, na manhã desta quarta-feira (26).
Imagens enviadas para A Gazeta mostram que a Toyota Hilux ficou com a frente destruída após o acidente. O condutor foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para o Hospital Rio Doce, no município. A reportagem ainda não obteve informações sobre o estado de saúde do advogado.
Em nota, a Polícia Militar disse que, no local, militares foram informados que o condutor da caminhonete conduzia o veículo pela rodovia, sentido a Regência, quando perdeu o controle e colidiu contra a árvore às margens da via. A CNH do motorista estava vencida e ele foi multado, segundo a corporação.

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