Advogado fica ferido após bater com caminhonete em árvore em Linhares

Veículo saiu da pista e bateu em árvore Crédito: Reprodução

Um advogado ficou ferido após perder o controle da caminhonete que ele conduzia e bater em uma árvore às margens da Rodovia Alaercio Fiorot, na localidade de Jataipeba, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. A vítima seguia para Regência, em Linhares, quando ocorreu o acidente aconteceu, na manhã desta quarta-feira (26).

Imagens enviadas para A Gazeta mostram que a Toyota Hilux ficou com a frente destruída após o acidente. O condutor foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para o Hospital Rio Doce, no município. A reportagem ainda não obteve informações sobre o estado de saúde do advogado.