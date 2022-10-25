Homem é preso com drogas e armas em casa em Regência, Linhares

Um homem foi preso por tráfico de drogas na Vila de Regência, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, durante uma operação na madrugada de segunda-feira (24). A Polícia Civil informou que, contra Weverton Becalli Lemos, conhecido como Sabiá, constava um mandado de prisão em aberto. Na casa do suspeito, policiais encontraram duas armas e drogas.
Segundo a Polícia Civil, uma equipe cercou a residência onde Weverton estava e depois invadiu o local. Ele guardava em casa um revólver calibre 38 e uma pistola calibre 40, além de munições. Dentro do imóvel também foram apreendidos pedaços de maconha e embalagens com a droga. A quantidade não foi divulgada.
Além do cumprimento do mandado de prisão, Weverton Becalli Lemos foi autuado por posse ilegal de arma de fogo e de munições. Após prestar depoimento na Delegacia Regional de Linhares, ele foi encaminhado para a Penitenciária Regional de Linhares (PRL).
A Polícia Civil explicou que a operação que resultou na prisão do homem é um desdobramento da ação realizada na semana passada, quando ocorreram prisões em Pontal do Ipiranga, também em Linhares, e em Itacaré, na Bahia.