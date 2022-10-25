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Tráfico de drogas

Homem é preso com drogas e armas em casa em Regência, Linhares

Contra Weverton Becalli Lemos, conhecido como Sabiá, havia um mandado de prisão por tráfico de drogas. Ele também foi autuado por porte ilegal de armas e de munições

Publicado em 25 de Outubro de 2022 às 11:36

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

25 out 2022 às 11:36
Homem sendo levado para a delegacia
Homem sendo levado para a delegacia Crédito: Divulgação/PCES
Um homem foi preso por tráfico de drogas na Vila de Regência, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, durante uma operação na madrugada de segunda-feira (24). A Polícia Civil informou que, contra Weverton Becalli Lemos, conhecido como Sabiá, constava um mandado de prisão em aberto. Na casa do suspeito, policiais encontraram duas armas e drogas.
Segundo a Polícia Civil, uma equipe cercou a residência onde Weverton estava e depois invadiu o local. Ele guardava em casa um revólver calibre 38 e uma pistola calibre 40, além de munições. Dentro do imóvel também foram apreendidos pedaços de maconha e embalagens com a droga. A quantidade não foi divulgada.
Drogas e armas apreendidas na casa de suspeito preso por tráfico em Regência, Linhares
Drogas e armas apreendidas na casa de suspeito preso por tráfico em Regência, Linhares Crédito: Divulgação | PCES
Além do cumprimento do mandado de prisão, Weverton Becalli Lemos foi autuado por posse ilegal de arma de fogo e de munições. Após prestar depoimento na Delegacia Regional de Linhares, ele foi encaminhado para a Penitenciária Regional de Linhares (PRL).
A Polícia Civil explicou que a operação que resultou na prisão do homem é um desdobramento da ação realizada na semana passada, quando ocorreram prisões em Pontal do Ipiranga, também em Linhares, e em Itacaré, na Bahia.

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