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Crime

Homem é baleado com quatro tiros após briga em Linhares

Vítima foi atingida por dois disparos nas costas e outros dois, no rosto e no braço. Suspeito alegou foi agredido pelo homem e ameaçado de morte antes do crime

Publicado em 18 de Outubro de 2022 às 13:38

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

18 out 2022 às 13:38
Um homem foi baleado com quatro tiros no início da tarde de segunda-feira (17), no bairro Aviso, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. A vítima, que não teve a idade divulgada, foi atingida por dois disparos nas costas e outros dois, no rosto e no braço. Segundo a Polícia Militar, o suspeito se apresentou aos policiais e confessou o crime.
Conforme ocorrência da Polícia Militar, o suspeito contou aos militares que, antes do crime, ele teria sido agredido pela vítima durante uma briga, e o homem também teria feito ameaças de morte contra ele e sua família.
A PM disse que o suspeito, que não teve a identidade divulgada, foi detido e teve a arma utilizada no crime apreendida – um revólver com seis munições intactas e uma picotada. Ele foi conduzido à Delegacia Regional de Linhares.
polícia
Caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares  Crédito: Eduardo Dias
Por nota, a Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. O suspeito foi ouvido e liberado, após ter se apresentado de forma espontânea, o que não configura flagrante. "Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada. A corporação destaca que a população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181", disse a corporação.
A reportagem de A Gazeta apurou que o homem baleado está internado na enfermaria do Hospital Rio Doce, em Linhares. Ele está em estado estável e, em princípio, não corre risco de morte.

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