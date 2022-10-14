Jovem é perseguido e morto após sair em busca de emprego em Linhares

Um jovem de 24 anos foi perseguido no meio da rua e morto a tiros no fim da manhã desta quinta-feira (13), no bairro Linhares V, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Segundo familiares, Maycon da Silva Rodrigues havia saído de casa para procurar emprego na área de construção civil quando foi assassinado.
Testemunhas contaram para a Polícia Militar que o rapaz entrou correndo em uma rua sem saída, sendo seguido por um carro vermelho. Os suspeitos saíram do veículo e atiraram várias vezes contra a vítima, que morreu no local. Os atiradores entraram novamente no automóvel e fugiram.
A família do jovem informou que não sabe o que poderia ter motivado o crime. A reportagem procurou a Polícia Civil para saber sobre a investigação do caso e, assim que houver retorno, este texto será atualizado.