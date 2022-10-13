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Dupla com criança de colo assalta motorista de app e acaba presa em Linhares

Os homens armados renderam o motorista durante uma corrida, roubaram o celular e a carteira da vítima. O crime ocorreu com um dos suspeitos segurando uma criança no colo
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

13 out 2022 às 15:33

Publicado em 13 de Outubro de 2022 às 15:33

Dupla com criança do colo assalta motorista de aplicativo e é presa em Linhares
Dupla com criança do colo assalta motorista de aplicativo e é presa em Linhares Crédito: Polícia Militar | Divulgação
Dois homens, identificados Jonas de Oliveira Santos e Patrick de Oliveira Conceição, foram presos suspeitos de assaltar um motorista de aplicativo no início da tarde desta quarta-feira (13), no bairro Nova Esperança, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, a dupla armada rendeu o motorista e roubaram o celular e a carteira da vítima. O crime aconteceu enquanto um dos suspeitos segurava uma criança no colo. A PM não informou a relação da criança com os suspeitos.
O motorista contou para os policiais militares que aceitou a corrida dos dois suspeitos, e em determinado momento, eles anunciaram o assalto. Após roubarem os pertences da vítima, os homens desceram do carro. Durante a fuga, o motorista conseguiu derrubar Jonas, que foi contido, na sequência, por pessoas que passavam na rua.
A PM foi acionada e conseguiu localizar e deter outro suspeito, Patrick, que estava com a criança no colo no momento do roubo, em uma casa. Ele confessou ter participado da ação criminosa.
A polícia conseguiu recuperar o celular e a carteira do motorista. Com a dupla, ainda foi apreendida um arma de fogo falsa. Ao repórter Cristian Miranda, da TV Gazeta Norte, o delegado Fabrício Lucindo disse que os dois foram presos e autuados por roubo qualificado.

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