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Desceu ladeira

Mulher morre prensada por caminhonete sem motorista em Pinheiros

Condutor disse à PM que veículo estava estacionado, mas desceu ladeira após o funcionário de uma loja colocar um saco de ração na carroceria. Mulher foi atingida pela caminhonete e prensada contra um muro

Publicado em 13 de Outubro de 2022 às 13:11

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

13 out 2022 às 13:11
Veículo imprensou vítima contra muro
Mulher foi imprensada contra um muro por caminhonete que estava estacionada e desceu ladeira em Pinheiros Crédito: Leitor | A Gazeta
Uma mulher morreu prensada contra um muro ao ser atingida por uma caminhonete no bairro Domiciano, em Pinheiros, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (13). Segundo a Polícia Militar, no momento em que aconteceu o acidente, o motorista não estava dentro do veículo. A Chevrolet D-20, que estava estacionada, desceu uma ladeira e atingiu a vítima, identificada como Zumira Helena de Souza. A idade dela não foi informada.
Consta na ocorrência registrada pela PM que o condutor da Chevrolet D-20, Joelson dos Santos Silva disse aos militares que estacionou o veículo em frente a uma loja e entrou no estabelecimento para comprar ração. Quando um funcionário da loja colocou um saco do produto, a caminhonete se movimentou e desceu a ladeira.
Zumira estava caminhando em direção ao Centro de Pinheiros quando foi atingida pela caminhonete, sendo prensada contra um muro. A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada para um hospital da cidade, mas não resistiu aos ferimentos.
O motorista foi submetido ao teste do bafômetro, que apontou resultado negativo para a ingestão de bebida alcoólica. A Polícia Civil foi procurada pela reportagem e informou, por nota, que até o momento não foi acionada para uma ocorrência com essas características. Tendo novas informações da corporação, este texto desta reportagem será atualizado.

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