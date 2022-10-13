Mulher morre prensada por caminhonete sem motorista em Pinheiros

Uma mulher morreu prensada contra um muro ao ser atingida por uma caminhonete no bairro Domiciano, em Pinheiros, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (13). Segundo a Polícia Militar, no momento em que aconteceu o acidente, o motorista não estava dentro do veículo. A Chevrolet D-20, que estava estacionada, desceu uma ladeira e atingiu a vítima, identificada como Zumira Helena de Souza. A idade dela não foi informada.
Consta na ocorrência registrada pela PM que o condutor da Chevrolet D-20, Joelson dos Santos Silva disse aos militares que estacionou o veículo em frente a uma loja e entrou no estabelecimento para comprar ração. Quando um funcionário da loja colocou um saco do produto, a caminhonete se movimentou e desceu a ladeira.
Zumira estava caminhando em direção ao Centro de Pinheiros quando foi atingida pela caminhonete, sendo prensada contra um muro. A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada para um hospital da cidade, mas não resistiu aos ferimentos.
O motorista foi submetido ao teste do bafômetro, que apontou resultado negativo para a ingestão de bebida alcoólica. A Polícia Civil foi procurada pela reportagem e informou, por nota, que até o momento não foi acionada para uma ocorrência com essas características. Tendo novas informações da corporação, este texto desta reportagem será atualizado.