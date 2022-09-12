Marido mata homem ao ver esposa ser abusada sexualmente em Pinheiros

Um homem foi morto com golpes de facão e pauladas na localidade de São José do Sobrado, em Pinheiros, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, ele estaria abusando sexualmente de uma mulher, quando foi flagrado pelo marido dela, que o agrediu. O crime ocorreu na noite de sábado (10), mas o corpo do homem foi encontrado no meio de um pasto na manhã desse domingo (11).
Com base em informações levantadas com moradores no local, a PM foi até o endereço onde morava o suspeito de ter cometido o crime. Aos policiais, ele relatou que, por volta das 18h30 do sábado, uma vizinha disse que a esposa dele estaria perto da Pedra do Sobrado com o homem e, por estar embriagada, poderia estar sendo abusada sexualmente por ele.
O marido dessa mulher, então, teria ido até esse local, flagrado o crime e ouvido os gritos da mulher, pedindo que o homem a soltasse e saísse de cima dela. O suspeito contou que, naquele momento, atingiu o homem com golpes de facão e pauladas. Segundo ele, o homem ainda teria ficado vivo na região.
A Polícia Civil informou que um suspeito foi encaminhado à Delegacia Regional de Nova Venécia, onde ouvido e liberado após a autoridade policial entender que não havia elementos suficientes para lavrar auto de prisão em flagrante naquele momento. O caso segue sob investigação.