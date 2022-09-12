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Norte do ES

Ciclista morre em acidente na rodovia ES 245 em Rio Bananal

Segundo a PM, ciclista foi atropelado, mas veículo fugiu do local e ainda não foi possível identificá-lo. Acidente ocorreu na noite deste domingo (11)
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

12 set 2022 às 12:13

Publicado em 12 de Setembro de 2022 às 12:13

Um ciclista morreu em um acidente na noite deste domingo (11), na ES 245, próximo à localidade de Primavera, em Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo. Segundo informações da Polícia Militar, tudo indica que a vítima tinha sido atropelada por um veículo, mas o condutor fugiu do local.
Ainda não se sabe qual era o veículo nem quem o dirigia. A PM informou que militares perguntaram aos moradores da região, mas nenhum deles soube informar quem era a vítima, que estava sem documentos. O corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser necropsiado e, posteriormente, liberado aos familiares.
O caso é investigado pela Delegacia de Polícia (DP) de Rio Bananal. Segundo a Polícia Civil, até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.
Delegacia de Polícia (DP) de Rio Bananal
Delegacia de Polícia (DP) de Rio Bananal Crédito: Polícia Civil
A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.

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