Pé de eucalipto pega fogo, cai e mata homem em Rio Bananal

Um homem de 63 anos, que não teve o nome divulgado, morreu neste sábado (3) após um pé de eucalipto pegar fogo e cair na cabeça dele. O caso aconteceu na zona rural de Rio Bananal, região Norte do Espírito Santo.
A vítima chegou a ser socorrida com vida e foi levada para um hospital do município, localizado no bairro São Sebastião, mas acabou morrendo.
A Polícia Civil informou que o rabecão foi acionado na noite de sábado para recolher o corpo da vítima. “O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares. O procedimento será encaminhado para a Delegacia de Polícia de Rio Bananal, que aguardará os resultados dos exames”, finalizou.
