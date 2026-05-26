Flávio Bolsonaro diz ter pedido a Trump para classificar PCC e CV como terroristas

Segundo Flávio, o convite para a conversa partiu da própria Casa Branca. Ele afirma que recebeu um email sendo chamado para uma agenda com Trump, sem detalhes sobre o escopo da reunião.





O senador disse que não pediu a Trump um endosso à sua candidatura no Brasil, mas afirmou ter mostrado pesquisas e dito ao republicano acreditar em vitória nas eleições deste ano.

Flávio afirmou ter sido questionado por Trump sobre o estado de saúde de Jair Bolsonaro, tendo respondido que "estava bem", mas "sendo injustiçado" após a condenação por tentativa de golpe de Estado.





Imagens foram divulgadas aliados do pré-candidato à Presidência do PL depois do encontro. Em uma delas, Trump aparece sentado ao lado de Flávio. Em outra, posam juntos o empresário bolsonarista Paulo Figueiredo e o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro.





Figueiredo disse que a comitiva entregou mais de dez camisas de futebol do Brasil para Trump e familiares dele, em um encontro de cerca de uma hora e 40 minutos.





O governo dos EUA não havia confirmado oficialmente nenhuma reunião de Trump com Flávio.





Mais cedo, Flávio havia divulgado que estava a caminho da Casa Branca, local de trabalho do presidente dos EUA, e depois publicado vídeo em rede social dizendo que estava entrando para ter uma "conversa muito bacana", mas sem revelar com quem ("daqui a pouquinho vocês vão saber", afirmou).





O pré-candidato do PL à Presidência chegou em Washington na segunda-feira (25) e está hospedado no hotel cuja diária custa a partir de US$ 500 (cerca de R$ 2.500).





Figueiredo afirmou que Flávio estava na cidade para uma série de reuniões e que um dos principais temas apresentados era o pedido para que o CV e o PCC fossem classificados pelos EUA como "organizações terroristas estrangeiras".





Ele disse que já existe documentação entregue às autoridades americanas e afirmou que o grupo de políticos, que inclui Eduardo Bolsonaro, tenta "reverter" uma suposta atuação do Lula (PT) sobre o tema.





Lula esteve nos EUA com Trump há três semanas. Ele afirmou que a designação de facções como terroristas não esteve presente no encontro entre eles em 7 de maio, mas que foi apresentada uma proposta de cooperação entre os EUA e Brasil para combate ao crime organizado.





Embora incomum, esta não é a primeira vez que Trump recebe na Casa Branca um político estrangeiro que não ocupa o cargo de chefe de Estado.





No ano passado, o republicano recebeu Karol Nawrocki, então candidato à Presidência da Polônia, antes do primeiro turno da eleição no país. Após o encontro, Nawrocki afirmou que Trump lhe disse: "Você vai ganhar". A reunião provocou críticas na Polônia e acusações de interferência americana no processo eleitoral.





O encontro realizado neste mês de Trump com Lula na Casa Branca durou três horas e, segundo relatos de ambos os governos, teve saldo positivo. Foram discutidas tarifas comerciais, criada uma mesa de trabalho bilateral e apresentada, pelo Brasil, uma proposta de cooperação na área de segurança pública.





Após a visita, Lula afirmou não acreditar em uma interferência de Trump no processo eleitoral brasileiro e confiar no respeito mútuo entre os dois países nesse tema.