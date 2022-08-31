Corpo sem cabeça é encontrado em lavoura de café em Rio Bananal

Um corpo foi encontrado sem a cabeça em uma lavoura de café na localidade de Córrego Bonfim, zona rural de Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo. Segundo o Corpo de Bombeiros, o cadáver estava em um local de difícil acesso, em uma ribanceira, preso à vegetação. A reportagem da TV Gazeta Norte apurou que a vítima ainda não foi identificada, mas se trata de um homem.
Em um ponto da estrada, nas proximidades de onde o corpo estava, os policiais encontraram uma marca de sangue. O corpo foi visto por um agricultor, que acionou a Polícia Militar.
A Polícia Militar informou que foi constatado no local que, além de estar decapitada, a vítima possuía marcas causadas por disparos de arma de fogo. Como o corpo estava em um local de difícil acesso, os Bombeiros foram acionado para o resgate e a ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil para investigação.
A remoção do cadáver foi feita pelo Corpo de Bombeiros e, segundo a corporação, a cabeça não foi encontrada.
Até o momento, não há informações sobre como o crime aconteceu. Segundo a Polícia Civil, o caso é investigado pela Delegacia de Polícia (DP) de Rio Bananal. Em nota, a corporação informou que "detalhes não serão divulgados, por enquanto. Nenhum suspeito foi detido. A corporação destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181".
O corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser necropsiado e depois liberado para os familiares, após ser identificado.