Corpo sem cabeça é encontrado em lavoura de café em Rio Bananal

Até o momento, não há informações sobre como o crime aconteceu. Segundo a Polícia Civil, o caso é investigado pela Delegacia de Polícia (DP) de Rio Bananal. Em nota, a corporação informou que "detalhes não serão divulgados, por enquanto. Nenhum suspeito foi detido. A corporação destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181".