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Mimoso do Sul

Homem é preso após invadir lanchonete e esfaquear ex-companheira no ES

À PM, o homem confessou ter esfaqueado a mulher após um desentendimento entre eles. Testemunhas contaram que ele não aceitava o fim do relacionamento
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

12 set 2022 às 13:08

Publicado em 12 de Setembro de 2022 às 13:08

Data: 26/11/2019 - ES - Vitória - Viaturas da Polícia Civil
Suspeito foi preso por tentativa de homicídio  Crédito: Carlos Alberto Silva
Um homem invadiu uma lanchonete às margens da BR 101 em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, e esfaqueou a ex-companheira dele na noite do último sábado (10). O suspeito foi preso momentos após o crime. Segundo a Polícia Militar, testemunhas contaram aos policiais que o homem não aceitava o fim do relacionamento com a mulher. A vítima foi socorrida para um hospital.
De acordo com a PM, uma equipe da corporação localizou o suspeito, que tentou se esconder em uma região de mata. A arma do crime também foi apreendida.
Aos militares, o homem confessou ter esfaqueado a mulher após um desentendimento entre eles. A vítima foi socorrida por uma equipe da concessionária Eco101 – que administra a BR 101 – e encaminhada ao Hospital Santa Casa de Misericórdia, em Cachoeiro de Itapemirim. O suspeito foi detido e levado para a Delegacia Regional de Cachoeiro.
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil disse que o suspeito foi autuado em flagrante pelo crime de tentativa de homicídio e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana.

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