Mulher mantida em cárcere privado pela própria mãe é resgatada no Sul do ES

A denúncia feita a polícia indicava que a suspeita de 44 anos, estaria mantendo filha com os pés e mãos amarradas Crédito: Divulgação \ 3° BPMES

Segundo as informações divulgadas pelo Terceiro Batalhão de Polícia Militar (3° BPMES), após receber denúncias anônimas, por volta das 11h da manhã, a polícia foi ao local conhecido por Morro do Grillo para apurar um possível cárcere privado.

O 3° BPMES explicou que “a denúncia indicava ainda que a suspeita de 44 anos estaria mantendo a vítima, que seria sua filha, com os pés e mãos amarradas, sendo ainda agredida com tapas, chutes e puxões de cabelo”.

No local, os militares flagraram a vítima, de 26 anos, nas condições denunciadas. Testemunhas confirmaram que as agressões começaram pela manhã e momentos antes da chegada dos policiais.

A vítima estaria sendo agredida pela própria mãe em São José do Calçado Crédito: Divulgação \ 3° BPMES

De acordo com a polícia, foi dada voz de prisão para a suspeita e ela foi conduzida à 6ª delegacia Regional de Alegre para serem tomadas as medidas cabíveis. “As partes são conhecidas na região pela suspeita de uso de entorpecentes, inclusive já foram detidas”, informou.