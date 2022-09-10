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São José do Calçado

Mulher mantida em cárcere privado pela própria mãe é resgatada no Sul do ES

Segundo a polícia, a denúncia indicava que a vítima era agredida com tapas, chutes e puxões de cabelo, e a suspeita do crime seria a mãe dela
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

10 set 2022 às 16:29

Publicado em 10 de Setembro de 2022 às 16:29

Uma mulher de 26 anos, que estava sendo mantida em cárcere privado, foi resgatada em São José do Calçado, no Sul do Estado, na tarde desta sexta-feira (9). A suspeita seria a própria mãe da vítima, de 44 anos.
Mulher mantida em cárcere privado é resgatada em São José do Calçado
A denúncia feita a polícia indicava que a suspeita de 44 anos, estaria mantendo filha com os pés e mãos amarradas Crédito: Divulgação \ 3° BPMES
Segundo as informações divulgadas pelo Terceiro Batalhão de Polícia Militar (3° BPMES), após receber denúncias anônimas, por volta das 11h da manhã, a polícia foi ao local conhecido por Morro do Grillo para apurar um possível cárcere privado.
O 3° BPMES explicou que “a denúncia indicava ainda que a suspeita de 44 anos estaria mantendo a vítima, que seria sua filha, com os pés e mãos amarradas, sendo ainda agredida com tapas, chutes e puxões de cabelo”.
No local, os militares flagraram a vítima, de 26 anos, nas condições denunciadas. Testemunhas confirmaram que as agressões começaram pela manhã e momentos antes da chegada dos policiais.
Mulher mantida em cárcere privado é resgatada em São José do Calçado
A vítima estaria sendo agredida pela própria mãe em São José do Calçado Crédito: Divulgação \ 3° BPMES
De acordo com a polícia, foi dada voz de prisão para a suspeita e ela foi conduzida à 6ª delegacia Regional de Alegre para serem tomadas as medidas cabíveis. “As partes são conhecidas na região pela suspeita de uso de entorpecentes, inclusive já foram detidas”, informou.
Em nota, a Polícia Civil disse que a conduzida foi autuada em flagrante pelo crime de cárcere privado e foi encaminhada ao presídio.

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