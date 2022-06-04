Homem é detido com arma de fogo em São José do Calçado

Um homem, de 32 anos, foi detido e uma arma de fogo – que teria sido utilizada por ele – foi apreendida na noite de sexta-feira (3), na comunidade de São Benedito, em São José do Calçado, no Sul do Estado. O suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado à delegacia.
A ação foi realizada por policiais militares da Força Tática do 3º Batalhão. Segundo a polícia, a ocorrência foi solicitada pelo número 190, que informava que “um indivíduo conhecido na região estava em posse de uma arma de fogo realizando disparos em via pública, em frente a uma mercearia de sua propriedade”.
A equipe, então, foi ao local e viu, próximo ao estabelecimento comercial informado, o suspeito. Segundo informações da PM, ele jogou a arma de fogo dentro do estabelecimento, e depois tentou fechar as portas, mas foi abordado. “O suspeito estava bastante alterado e agressivo, dificultado a ação policial”, informou a polícia.
Durante as buscas, os militares encontraram uma arma de fogo, tipo garrucha calibre 44, jogada no chão. “A arma estava com uma munição deflagrada e outra picotada (não deflagrada devido à falha). O suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado a 6ª Delegacia Regional de Alegre para demais providências”, concluiu a PM.