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No Sul do ES

Homem é detido com arma de fogo em São José do Calçado

Moradores informaram à polícia que uma pessoa estava com uma arma realizando disparos em via pública, em frente a uma mercearia

Publicado em 04 de Junho de 2022 às 16:11

Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

04 jun 2022 às 16:11
Um homem, de 32 anos, foi detido e uma arma de fogo – que teria sido utilizada por ele – foi apreendida na noite de sexta-feira (3), na comunidade de São Benedito, em São José do Calçado, no Sul do Estado. O suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado à delegacia.
Homem é detido com arma de fogo em São José do Calçado
Arma de fogo que foi apreendida em São José do Calçado Crédito: Divulgação | 3° BPMES
A ação foi realizada por policiais militares da Força Tática do 3º Batalhão. Segundo a polícia, a ocorrência foi solicitada pelo número 190, que informava que “um indivíduo conhecido na região estava em posse de uma arma de fogo realizando disparos em via pública, em frente a uma mercearia de sua propriedade”.
A equipe, então, foi ao local e viu, próximo ao estabelecimento comercial informado, o suspeito. Segundo informações da PM, ele jogou a arma de fogo dentro do estabelecimento, e depois tentou fechar as portas, mas foi abordado. “O suspeito estava bastante alterado e agressivo, dificultado a ação policial”, informou a polícia. 

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Durante as buscas, os militares encontraram uma arma de fogo, tipo garrucha calibre 44, jogada no chão. “A arma estava com uma munição deflagrada e outra picotada (não deflagrada devido à falha). O suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado a 6ª Delegacia Regional de Alegre para demais providências”, concluiu a PM.

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