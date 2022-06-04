Polícia investiga denúncia de assédio de professor contra aluna no ES

Uma estudante de 17 anos denunciou que foi assediada pelo antigo professor de educação física em uma escola estadual localizada em Vila Velha . Nesta sexta-feira (3), o homem teria questionado a aluna se as partes íntimas dela eram tão macias quanto a mão dela — que já teria sido caracterizada como "mãos de puta" pelo docente, segundo a jovem. O caso é investigado pela polícia. Os nomes da estudante, da instituição de ensino e do bairro onde fica o colégio não estão sendo divulgados para preservar a vítima.

Em entrevista para A Gazeta, a mãe da aluna disse que ficou sabendo de ambas situações envolvendo o professor por meio da filha na manhã desta sexta-feira. De acordo com ela, o primeiro dos assédios teria acontecido há cerca de um mês, na frente de outros alunos.

"Ela me disse que o professor pegou na mão dela, falou que era muito macia e que 'parecia mão de puta'. Ele falou isso na frente de amigos, que riram e levaram na brincadeira. Já hoje (3), ele a pegou pela mão, e perguntou no ouvido dela se a parte íntima dela era tão macia quanto a mão dela", relatou a mãe da estudante.

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Diante disso, a adolescente "ficou sem reação". O homem, que teria mais de 60 anos, teria pedido para que ela não contasse a ninguém e os dois se separaram. No entanto, a jovem contou o que havia acontecido às amigas e foi orientada a procurar o diretor da escola e a família — momento em que ligou para a mãe.

"Ela ficou muito abalada emocionalmente, porque gostava do professor e não esperava isso dele. Ela chorou bastante e ainda está mal" X. - Secretária e mãe da vítima

Ainda de acordo com o informado pela mãe da jovem, o professor teria admitido a atitude à diretoria do colégio, mas alegado que havia sido uma "brincadeira". "O que mais me choca é porque foi premeditado. Ele esperou estar aposentado, porque sabia que não ia dar em nada", comentou.

Surpresa por toda a situação enfrentada pela filha, a secretária fez um desabafo e confessou que ainda não sabe se manterá a estudante na mesma instituição de ensino. "Foi um sentimento de indignação, revolta, raiva e tristeza. Nunca se espera que isso vá acontecer dentro de uma escola", reclamou.

O QUE DIZ A SEDU

Em nota, a Superintendência Regional de Educação de Vila Velha informou que "assim que a escola tomou ciência do fato, dialogou com a família e a orientou a registrar boletim de ocorrência para que as providências sejam tomadas, uma vez que o acusado se aposentou no último dia 3 de maio".

Secretaria de Estado da Educação (Sedu) também esclareceu que o professor não pertence mais ao quadro de servidores. "Ele estava nas dependências para a entrega de equipamentos da unidade que estava de posse e que, por ocasião da aposentadoria, deveriam ser devolvidos à instituição", concluiu.

POLÍCIA INVESTIGA O CASO